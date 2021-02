El atletismo en Ibiza retoma «sensaciones»

No obstante, a pesar de las muchas complicaciones a las que deben hacer frente los atletas en estos tiempos de pandemia, este fin de semana la delegación pitiusa de atletismo reinició la temporada organizando con éxito en las pistas de Can Misses el III Control de Edad Escolar, la primera actividad oficial en este 2021, una cita en la que los jóvenes deportistas isleños pudieron comenzar a recuperar de nuevo «sus sensaciones» con la competición y ponerse a prueba en busca «de buenos registros».

Resultados reseñables

En este sentido, Jordi Cardona, delegado de atletismo en las Pitiusas, explicó en su balance de la jornada celebrada el sábado en Can Misses que «lo más destacado» fueron los buenos resultados obtenidos por los atletas Mauro García-Vallés Cannestracci, del Club Atletisme Pitiús, en la prueba de los 800 metros, e Imad Ahjjam Nejjar, representante de la Peña Deportiva de Santa Eulària, en la de 1.500 metros.

«Mauro, que es juvenil de primer año, hizo un tiempo de 2:02.67 minutos, que para ser su primer 800 no estuvo nada mal, mientras que Imad corrió los 1.500 metros en 4:02.36 minutos», apuntó el delegado de atletismo en cuanto a las marcas más reseñables, al tiempo que avanzó sobre la progresión de ambos deportistas: «Creo que Mauro, si corre con gente hasta el final de la carrera podrá bajar fácilmente de los dos minutos. Y lo mismo en el caso de Imad, al que Adrián Guirado le hizo el otro día de liebre hasta los 1.200 metros, y que pienso que si hubiera corrido con gente podría haber hecho perfectamente una marca de 3:57 minutos o algo así».

Dificultades de cara al Nacional

El problema de cara al Campeonato de España de pista para Imad es, según indicó Jordi Cardona, que este año, como estamos con la pandemia, «no habrá marcas mínimas», sino que se cogerán «las 16 mejores marcas del ‘ranking’ nacional desde julio de 2020 hasta el domingo de la semana que viene», por lo que el corredor de la Peña Deportiva, que este año ocupa el puesto número 16, «está justito» y lo tiene «muy complicado», ya que al ir al Nacional de Cross la semana que viene con la selección balear «no va a poder mejorar su tiempo».

«Le haremos la preinscripción y si hay suerte Imad irá, y si no, pues no podrá acudir», declaró al respecto el delegado pitiuso, que puso en valor del representante de la Peña Deportiva que es un chico que «desde cadete siempre ha ido cada año al Nacional» y que «este sería el primer año que no acudiría por el hecho éste de la pandemia».

En el caso de Mauro, las opciones de asistir al Campeonato de España también están «difíciles», afirmó Cardona, ya que sólo van «las 12 mejores marcas», aunque «aún tiene posibilidades», pues su Nacional «se celebra más tarde y aún tiene margen para mejorar su marca».

Perspectivas para este 2021

En lo concerniente a recuperar una cierta normalidad, Jordi Cardona detalló: «Hemos comenzado con los controles porque son más fáciles de organizar siguiendo los protocolos y porque las pruebas no son muy numerosas, ya que trabajamos sólo desde la categoría infantil a la absoluta. Los más pequeños por ahora no compiten».

En lo que respecta a las carreras populares, trail y demás, el delegado matizó que «dependerá de la fase sanitaria en la que estemos».

«Ahora mismo en la fase 4 no se puede hacer prácticamente nada, pero si pasamos a fase 3 ya hay muchos clubes y organizadores que quieren programar acontecimientos deportivos, aunque está todo en el aire y no se puede sabe nada aún con mucha certeza», finalizó.

Una animada jornada para ponerse a prueba. Las pistas de Can Misses recuperaron el sábado la actividad y disfrutaron de un gran ambiente. 1 Un grupo de atletas se esfuerza sobre el tartán en una de las carreras. 2 Dos corredores compiten mano a mano durante una prueba.