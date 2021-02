La UD Ibiza se mide al Hércules con el premio de ser campeón de fase

La UD Ibiza se enfrenta hoy al Hércules (12 horas en el estadio José Rico Pérez/Hércules TV) en el partido más interesante de la decimoquinta jornada del grupo 3-B. Se enfrentan los que al principio de la competición eran considerados como los dos grandes equipos del grupo, pero ambos llegan al choque en un escenario completamente distinto. Los ibicencos, con la clasificación ya en el bolsillo para la fase en la que se decidirá el acceso al ‘play-off’ a Segunda, quieren certificar que lo harán como campeones honoríficos de esta primera parte de la Liga. Mientras, los alicantinos están fuera de los tres primeros puestos y deben reaccionar cuanto antes.

De momento, los pitiusos lo están bordando esta temporada. Hoy quieren sumar tres nuevos puntos y garantizarse así el primer puesto del grupo, pero sobre todo para seguir acumulando de cara a la segunda parte del torneo, en la que se arrastran los puntos que se hayan sumado.

Mientras, el Hércules necesita acabar con la turbulencias que hay en el equipo, por el que han pasado ya tres entrenadores esta temporada. Los resultados no están acompañando y los alicantinos no ganan desde que lo hicieron al pasado 10 de enero, cuando batieron en casa a La Nucía por un marcador de 3-1. Desde ese encuentro su bagaje es de sólo tres puntos sumados de quince posibles, merced a tres empates (frente al Alcoyano, el Valencia-Mestalla y el Orihuela) y dos derrotas (contra el Atzeneta y la Peña Deportiva).

El Hércules no está rindiendo lo que se esperaba de él y, además, en la comparación con la UD Ibiza sale perdiendo con mucha diferencia. De hecho, a ambos equipos los separan la friolera de doce puntos, que podrían ser hoy quince si los celestes ganan. Y eso escuece en la entidad blanquiazul.

En la UD Ibiza la novedad es que Juan Carlos Carcedo, entrenador de los celestes, podrá contar con Fran Grima, quien todo apunta a que ocupará su puesto de titular en el lateral derecho de la defensa. Sin embargo, será baja Ilyas, que se encuentra con la selección de Marruecos.

Mientras, en los herculanos habrá ausencias destacadas. Especialmente sensible es la del central Moisés García, pero también la del centrocampista Jon Erice, que se encuentran sancionados. No serán las únicas bajas, ya que hay que añadir las de los delanteros Moyita y Javier Acuña, que se recuperan de sus lesiones.

La principal novedad en la alineación del Hércules puede ser el debut como titular en el eje de la defensa del internacional sub- 21 portugués Romain Correia.

En la primera vuelta la UD Ibiza venció al Hércules por la mínima en el estadio de Can Misses. Fue gracias a un gol de Davo en el tiempo de descuento.

Ahora los alicantinos llegan muy necesitados y no pueden fallar. Lo dejó claro su entrenador, Manolo Díaz, en la rueda de prensa previa al choque. «Tenemos necesidad y no podemos ir con medias tintas», declaró el técnico. También señaló que es «buen momento» para medirse al bloque pitiuso y subrayó que «la presión no es excusa». Sólo les vale ganar.

Sábado productivo para los tres representantes pitiusos de Tercera que jugaron, ya que el CD Ibiza y el Sant Jordi ganaron sus partidos a domicilio, mientras que el Portmany al menos pudo puntuar con un empate en casa.

El CD Ibiza visitó el campo del Collerense, al que venció por 0-2. Jaume Villar adelantó a los ibicencos en el minuto 59 (0-1), mientras que en el 76 los pitiusos se beneficiaron de un tanto en propia puerta de Raúl Gómez con el que se estableció el definitivo 0-2 en el marcador. Ambos equipos se habían medido el pasado fin de semana, en partido atrasado de la quinta jornada, y el resultado en el estadio de Can Misses fue de empate (2-2).

Con estos tres puntos el CD Ibiza refuerza su segunda posición en el grupo 11-A y, además, se sitúa a sólo tres del líder, el Andratx, que perdió con el Constància por la mínima (0-1).

Mientras, el Portmany empató (2-2) frente al Manacor en el partido disputado en el campo municipal de Sant Antoni. Los ibicencos se pusieron por delante con un tanto de Borja en la primera mitad. Con el 1-0 el partido se fue al descanso. Los mallorquines consiguieron empatar el choque, pero el bloque local volvió a adelantarse con un penalti transformado por Piera. Sin embargo, el Manacor volvió a igualar la contienda en el tiempo de descuento.

Por último, el Sant Jordi logró su primera victoria de la temporada en Mallorca al batir al Santa Catalina por 0-2, gracias a los tantos de Rosillo (minuto 22) y de Josep Díez (en el 64). Los verdinegros son provisionalmente terceros.

Por su parte, el Sant Rafel recibe hoy al Alcúdia (a partir de las 16 horas), mientras que el Formentera también juega en casa. Se enfrentará en Sant Francesc al Llosetense (12.30 horas).