Las urgencias exigen a la UD Ibiza-Ushuaïa en el derbi

Ganar como sea. Eso es lo que tiene que hacer hoy la UD Ibiza-Ushuaïa si no quiere comprometer un poquito más su futuro en la Superliga masculina de voleibol. El conjunto ibicenco recibe esta tarde al Conectabalear Manacor (a las 19 horas en el pabellón de Es Viver/‘streaming’ RFEVB) y los pitiusos deben reaccionar para acabar con una racha muy mala. No en vano, el conjunto entrenado por Aitor Barreros no ha ganado todavía en 2021 y acumula ocho derrotas consecutivas (siete en la fase regular de la Liga y una en la Copa del Rey).

Con las bajas de Wallaf de Oliveira (lesionado) y de Raúl Muñoz (apartado del equipo), la UD Ibiza-Ushuaïa intentará batir a un conjunto manacorense que ahora mismo ocupa la sexta posición en la clasificación, lo que significa que está en la zona que da derecho a jugar el ‘play-off’ por el título.

Semana ajetreada Tres duelos en siete días La UD Ibiza juega hoy frente al Conectabalear Manacor, pero el próximo miércoles se verán las caras con el Arenal Emevé. Y el sábado siguiente se medirán al Voleibol Almoradí.

El bloque mallorquín está cuajando una excelente temporada. Viene de ganar al Almoradí por 3-1 en la última jornada. En la primera vuelta ya vencieron a los ibicencos por un marcador de 3-1.

Los pitiusos, penúltimos

Mientras, la UD Ibiza-Ushuaïa Volley está clasificada en la penúltima posición y debe sumar triunfos para salir del pozo. En los últimos encuentros las sensaciones han sido mejores para los de Barreros, pero sigue faltando consistencia para cerrar los duelos. Quedó demostrado en el enfrentamiento ante el Río Duero este pasado miércoles en Soria, en el que los pitiusos ganaban por 0-2 y acabaron cediendo por 3-2.

Los pitiusos no pueden desaprovechar que van a jugar tres partidos consecutivos en casa. Es la ocasión para resurgir.