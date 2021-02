Ya han hecho parte de los deberes con la clasificación para la segunda fase. ¿Qué le parece el rendimiento de su conjunto?

El equipo está dando un nivel muy alto y esperemos seguir así en la segunda fase del campeonato para meternos en el ‘play-off’.

¿Esperaban lograr esta clasificación con tanta antelación?

Eso era un poco secundario. Nosotros lo que venimos haciendo es dar el máximo en cada entrenamiento y cada domingo, para superarnos a nosotros mismos cada fin de semana. Al final, te plantas en la segunda fase sin haber terminado la primera, pero sólo pensamos en los partidos.

Su entrenador recalca en cada rueda de prensa que no hay relajación en esta plantilla...

No, no hay relajación. Estamos haciendo un muy buen campeonato y nadie quiere bajar el listón. Tanto el que juega como el que no quiere ganar el domingo. Hay una competitividad sana y esto nos favorece a todos.

¿Está contento con su aportación al equipo y con los minutos que está jugando?

Al llegar me costó adaptarme, sobre todo al campo; y luego cada entrenador tiene sus cosas. Ahora estoy más contento que antes, estoy jugando, pero cuando tenga que salir para que entre otro va a ser lo mismo. Cada futbolista quiere jugar el cien por cien de los minutos. No está siendo así, pero mi mentalidad es que cada aportación que haga al equipo sea buena, tanto si es un minuto como si son noventa.

¿Hay plantilla para subir a la Segunda División?

No veo cuál es el techo a día de hoy. Veo a un equipo muy compacto, muy completo. Si tuviera que enfrentarme al Ibiza tendría mucho respeto.

¿Qué le parece la plantilla en la que está ahora en comparación con otras en las que ha militado usted?

Es una plantilla muy completa en todos los sentidos. Somos un equipo con mucho ritmo, agresivo y técnicamente muy bueno. Gente que corre, quiere el balón y ayuda al compañero. Esas son las condiciones para un equipo que quiere ascender. Creo que cumplimos con todo.

Se enfrentan al Hércules. ¿Es tanta la exigencia en ese club?

Son clubs que tienen historia y que en algún momento han estado en la élite del fútbol español y quieren volver, pero como ya vemos no es fácil. Todos quieren regresar lo antes posible, pero es complicado. Pese a que hagas muy buenas plantillas la Segunda B es cada año más competitiva. Tener una plantilla top no te garantiza el ascenso.

¿Hay que aprovechar este domingo que las cosas están revueltas por Alicante?

Sabemos que si estamos bien es muy complicado ganarnos. Y nos aferramos a eso.

¿Miran ya a la segunda fase?

Nos quedan todavía cuatro partidos y el objetivo es ganarlos todos. Aunque está claro que siempre echas un ojo.