Guirado: «Mi objetivo no es el cross, lo hago para darme caña»

El atleta ibicenco Adrián Guirado está que se sale en lo físico y en lo anímico. Así al menos lo confiesa el deportista de la sección de atletismo de la Peña Deportiva, que este pasado fin de semana obtuvo el premio de la clasificación para acudir al campeonato de España de la modalidad de cross, que se disputará en Getafe el próximo día 28 de febrero

No en vano, el corredor pitiuso, que se impuso con solvencia este domingo en Mallorca en la prueba absoluta del clasificatorio balear para la cita Nacional con un tiempo de 32:15 minutos, reconoce que se siente «súper contento» con la carrera que realizó, y que sus sensaciones son «muy buenas», ya que en la cita celebrada en tierras mallorquina estuvieron «los mejores» de Balears.

«La semana anterior en Valladolid realicé un carrera que fue muy buena, pero creo que ésta última ha sido la mejor que he hecho», declara al respecto Adrián Guirado, que también matiza: «Me sentí genial. Fui corriendo en grupo durante casi cuatro vueltas de las cinco de la carrera y en el kilómetro siete di el hachazo porque me encontraba bien y lo vi fácil en el grupo. Los últimos tres kilómetros los hice por debajo de los tres minutos el kilómetro, que en un cross está muy bien, teniendo en cuenta todas las curvas y piedras que tenía el circuito».

En cuanto a sus aspiraciones en el Campeonato de España, el atleta de la Peña Deportiva se muestra cauto en cuanto a sus objetivos: «Plantar batalla en el Nacional de cross es complicado porque allí corren los mejores de España. Mi reto es quedar entre los cuarenta primeros, aunque me siento muy fuerte y no sé, quizás pueda quedar entre los veinticinco primeros porque nunca se sabe cómo puede salirte al final una carrera. Mi objetivo no es el cross. Lo hago porque no hay nada más ahora mismo y hay que ir para darme un poco de caña».