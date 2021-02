El corredor ibicenco Adrián Guirado ha echado a rodar en esta nueva temporada de 2021 con ritmo en sus piernas y con sensaciones gratas, tras lograr este fin de semana un buen resultado personal en la 33ª edición del Cross Internacional Ciudad de Valladolid.

Y no es para menos, ya que el atleta de la Peña Deportiva conquistó un destacado duodécimo puesto en la cita pucelana.

«Me voy de Valladolid muy feliz», indicó ayer en declaraciones a este rotativo Adrián Guirado, que se mostró también muy «satisfecho» con su actuación y valoró su «buen estado de forma».

«Para mí ha sido la mejor carrera que he hecho en mucho tiempo. Y hubo un nivel muy bueno. Normalmente los élite me sacan dos minutos o casi tres, pero en esta ocasión me sacó uno y medio el vencedor, que fue Ayad Lamdassem, lo cual es muy buena señal», apuntó el deportista isleño.

Ayad Lamdassem, del Bikila Club de Atletismo, actual plusmarquista español de maratón en Valencia (2.06:35 horas), se impuso en Valladolid con una marca de 31.30 minutos, por delante del soriano David Bascuñana (31.38) e Ismael Quiñones (31.51).