Calendari: ’Temps de dones, dones en el temps’
Simone de Beauvoir, qui si no?
SIMONE DE BEAUVOIR | Època: 1908-1986 | País: França | Durant un temps important va ser parella del també filòsof i escriptor Jean Paul Sartre.
Qui no sap qui va ser Simone de Beauvoir? La filòsofa i escriptora francesa és una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES. Va escriure novel·les, assaigs, biografies... sobre temes polítics, socials i filosòfics i el seu llibre ‘El segon sexe’ és un dels imprescindibles del moviment feminista. La relació amb les seues alumnes ha estat criticada després de la seua mort i, de fet, la seua carrera docent va acabar l’any 43, quan França li va retirar la llicència després que la imputassin per corrupció de menors. A més del ja mencionat llibre, una de les seues obres més importants és ‘Mémoires d’une jeune fille rangée’, el primer volum de les seues memòries. Com altres autors, va ser una eterna aspirant al Premi Nobel de Literatura entre els anys 60 i 70.
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