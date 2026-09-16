Animals Marins: «Ens agrada més fer art que fer música»
La banda eivissenca, liderada per Toni Torres, actuarà aquest 19 de setembre a Sant Jordi dins del cicle Units pel Nostre Parlar
Animals Marins no sembla un grup gaire interessat a córrer. Ni a treure cançons perquè toca, ni a perseguir algoritmes, ni a encaixar còmodament dins d’una etiqueta. Toni Torres, cantant i guitarrista de la banda, ho resumeix d’una manera bastant més senzilla: «Mos agrada més ser art que ser música». Aquest 19 de setembre, Animals Marins pujarà a l’escenari de la plaça de Sant Jordi (20.30 hores) dins del cicle Units pel Nostre Parlar. Ho farà amb un repertori propi i amb una filosofia que va una mica a contracorrent en una illa on, destaca Torres, les bandes de versions ocupen bona part dels escenaris.
La història d’Animals Marins, en realitat, no comença amb Animals Marins. El grup és la continuació d’un projecte que Torres va posar en marxa fa anys sota el nom de N’Entönio i ses Pegellides. En aquella etapa, quan vivia a Mallorca, va gravar un primer disc amb músics de l’illa. Després, ja a Eivissa, va néixer Animals Marins. La formació actual està integrada per Christian Roig a la bateria, Diego Aires al baix, Roge Martín a les guitarres i sintetitzadors i Toni Torres a la guitarra i la veu.
Fa poc més d’un any varen publicar el disc curt ‘Una casa en runes’ i ara ja treballen en el següent. El títol? Encara pot esperar. «No en tenc idea», respon Torres quan se li demana com es dirà. La pressa, definitivament, no sembla formar part del mètode.
Música en català, però no «pop en català»
Si hi ha una etiqueta que Toni Torres prefereix evitar és precisament la de «pop català». No perquè renegui de la llengua, sinó just pel contrari: cantar en català no és una decisió estilística ni una estratègia, sinó la cosa més natural del món. «Naltros no feim pop en català, naltros feim música perquè ens agrada fer música i ens agrada fer art», explica. I afegeix: «Ho feim en català perquè és la meua llengua». No hi ha, insisteix, una reivindicació afegida darrere aquesta elecció: «És la reivindicació de parlar en la meua llengua materna, realment».
La seua manera d’entendre una banda tampoc acaba quan la cançó està gravada. Per Animals Marins, un disc és un conjunt en què la música importa tant com les lletres, la portada o tot allò que envolta l’obra. «Valoram més el procés artístic que la part tècnica de la música», explica Torres. «Quan feim un disc, són tan importants les lletres, com la caràtula, com la música en si mateixa. O sigui, el producte com a producte artístic».
Aquesta sensibilitat li ve de lluny. Recorda que el seu pare (Toni Torres Font) sempre ha estat molt aficionat a l’art i que, des de petit, ha crescut envoltat de pintors i disseny. De fet, la portada del primer disc de N’Entönio i ses Pegellides va ser obra del pintor Vicent Calbet.
La major part de les composicions comencen a casa de Toni Torres. Després arriben al local d’assaig, on els quatre músics les poleixen, hi afegeixen arranjaments i les fan créixer. «Les cançons intent dur-les fetes, un poc», explica. El procés, però, continua després amb els altres membres del grup fins que arriba aquell moment difícil d’explicar en què una peça, simplement, ja s’aguanta tota sola. Torres intenta, a més, que cada disc tengui una certa unitat. «M’agrada que quan faig un disc totes les cançons no siguin una col·lecció de cançons, sinó com una peça que respon a un concepte».
El problema, confessa, és trobar el temps. La feina, la paternitat i la vida quotidiana obliguen a avançar més lentament del que voldria. Però la música continua ocupant un lloc important. «Naltros som aficionats, però ens ho agafam seriosament i ens agrada molt, forma part de les nostres vides», explica.
I aquí apareix una altra de les preocupacions d’Animals Marins: l’objecte físic. Torres enyora aquell ritual d’agafar un disc, arribar a casa, posar-lo, mirar la portada, llegir les lletres i escoltar-lo de principi a fi. Un gest que les plataformes de reproducció han anat esborrant. El segon treball del grup no va arribar a editar-se físicament i Torres ho descriu amb una imatge poc amable: acabarà a «un gran abocador de fems digital», perdut entre milions de bits. Amb el pròxim disc volen intentar una altra cosa. De fet, avança que no sortirà a Spotify, mentre que encara decidiran què fan amb altres plataformes.
Ser un grup, com diu ell mateix, «d’ultraminories» té almenys algun avantatge: poden permetre’s experimentar. «Si vols escoltar la nostra música, potser sigui en físic, i potser en vinil», explica. La intenció és recuperar un altre tipus d’escolta: «Si agafes un objecte, el ritual d’escolta ja és un altre. Ja has agafat l’objecte, ja el toques en les mans, ja te pots llegir les lletres d’una altra manera».
I després toca pujar a l’escenari
Crear sembla resultar-los més còmode que actuar. Quan se li pregunta pels directes, Toni Torres no ho amaga i respon a aquesta redactora: «Acabes de tocar un tema delicat». «Potser si els meus col·legues volguessin tocar sense fer concerts, a lo millor no faríem concerts», reconeix entre rialles.
Torres prové musicalment dels anys noranta, d’aquella escena alternativa en què convivien el grunge, l’indie, el soroll i bandes com Sonic Youth, Dinosaur Jr. o Sebadoh. Fins i tot assumeix amb humor que Animals Marins té alguna cosa de shoegaze, aquell gènere al qual el nom li ve precisament de bandes que actuaven pràcticament mirant-se les sabates. «Jo vinc un poc d’aquest tipus de grups que surten i fan molta remor, però que se miren les sabates», explica.
Ara, diu, intenten treballar una mica més la posada en escena. Però els directes encara els costen «més que la part creativa».
Animals Marins ofereix al voltant de set o vuit concerts, segons calcula Torres, durant l’any. I aproximadament la meitat són fora d'Eivissa. Després de Sant Jordi tenen prevista també una actuació a la Fundació Pilar i Joan Miró de Palma. I aquí el cantant sí que apunta a una de les dificultats que troben els grups que creen repertori propi a l’illa: «És evident que una societat, si vol tenir una cultura un poc potent, hauria d’apostar pels seus artistes, els que creen coses, encara que no siguin tan bons», afirma. Sense voler entrar en una guerra contra ningú, considera que a Eivissa hi ha massa espai ocupat per bandes de versions i molt poc per les propostes pròpies. «S’aposta sobretot per coses molt gastades», comenta, abans de matisar que aquestes formacions poden tenir tot el seu mèrit artístic, però considera que «ocupen massa part del mercat».
Animals Marins continuarà, mentrestant, fent les coses a la seva manera: sense gaire pressa, amb cançons pròpies, en català perquè és la llengua que els surt naturalment i amb la voluntat que cada disc sigui alguna cosa més que una successió d’arxius en una plataforma. Aquest 19 de setembre, a Sant Jordi, tocarà deixar per una estona el local d’assaig, els discos, les portades i tot aquest procés minuciós de creació. Tocarà escenari. Encara que, com admet Toni Torres, aquesta sigui precisament la part que més els costa.
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