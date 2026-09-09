«El saber popular ha de tenir una raó, no ser una peça de museu»
Després de fer-se viral amb la cançó de la Xindriada popular, el jove eivissenc Mateu Tur reivindica el cant pagès com a eina per parlar de l’illa d’avui
A Mateu Tur Tur encara li costa acostumar-se que la gent l’aturi pel carrer. Ho explica amb una mescla de vergonya, ironia i sorpresa, com qui no acaba d’entendre del tot què ha passat. Fins fa poc, era sobretot Mateu: eivissenc, topògraf, amant de «lo nostre» i aprenent de cantador. Ara és també la veu que molts han descobert a les xarxes gràcies a la cançó que va fer per a la Xindriada Popular de Cala Saladeta, la convocatòria de l’Associació de Joves d'Eivissa contra la massificació turística.
El vídeo va córrer per Instagram amb un missatge clar: «Eivissa no està en venda». I, de sobte, aquell cant, aquell to entre festiu i reivindicatiu, aquella manera pagesa de dir coses molt actuals, va arribar a milers de persones. «A Instagram crec que va per les 30.000 reproduccions», comenta traient importància a l’assumpte: «Tampoc són tantes com qui diu».
Mateu té 32 anys, en farà 33 a l’octubre, i no ve d’una família aliena a aquest món. A casa, recorda, sempre hi havia algú que cantava. «A casa sentia els típics estribots que van cantant, les majores, o sa germana, o sa güela», explica. Una de les germanes de la seua àvia cantava i havia arribat a fer cançons per a bodes i celebracions. No redoblava exactament, recorda ell, però «feia ieu ieu ieu, i tum tum tum». Aquella manera de cantar va quedar dins ca seua com una llavor.
La primera passa més conscient va arribar durant la pandèmia, amb un curs de Sant Josep en què s’havia d’escriure una cançó. «Jo vaig fer una cançó que tampoc estava gaire ben escrita, però bé, i me vaig intentar formar com funcionava això, les mètriques que duien, com era sa cançó tradicional», recorda. Després va venir un curs amb Elena Ribas, l’estiu passat, i allà hi va trobar alguna cosa que l’enganxà. «Jo hi anava perquè sempre havia pensat que si un dia volia aprendre, volia aprendre a fer redoblat, a la cançó glosada no li veig tanta gràcia».
Aquell curs el va obrir a escriure. Primer, cançonetes per a casa. Després, per a trobades familiars. Més tard, per cantar en públic. «Li vaig agafar la gràcia a escriure cosetes, i llavors a casa me deien, venga, fes una cançoneta», explica. Les àvies i les ties hi varen tenir molt a veure. Una actuació va dur a una altra. El convidaren a cantar al pou de Buscastell, després a sa font d’es Verger, i allà el varen sentir membres de l’Associació de Joves d'Eivissa. «Em van dir: no mos podries fer una cançoneta? I jo ‘vinga, vale’, i ja està. I ara així anam», destaca.
«Així anam», diu. Però darrere d’aquesta naturalitat hi ha una idea molt clara: la tradició no sobreviu només guardant-la, sinó fent-la servir. I fent-la servir avui. «El final de tot el saber popular i de tota la cultura és fer-la servir. Encara que evolucioni un poc de tant en quant, s’ha de fer servir i se li ha de donar un context actual», defensa. Per això insisteix que les cançons no poden quedar tancades en un aparador folklòric. «Està bé mantenir les coses però també han de tenir una raó de ser, no només ser una peça de museu», apunta.
Cant d’abans per parlar d’avui
Aquesta és, segurament, la clau del seu moment actual. Mateu no canta només perquè el cant pagès és antic. Canta perquè encara pot servir per parlar d’avui. De la mateixa manera que la música popular, al llarg del temps, ha estat «portadora de notícies, portadora de baralles, d’amor també», ell creu que ara ha de poder contar el que passa a Eivissa. «Els temes d’actualitat s’han tractat i les injustícies i aquestes coses sempre hi són presents, en la música popular», diu. I posa exemples sense necessitat de revestir-los: «Sigui la vivenda, siga el turisme, siga lo bruta que està la platja... ‘He anat a sa platjeta i he vist que hi havia merdeta...’».
La cançó de la Xindriada Popular encaixava justament aquí. No era una postal de tradició, sinó una eina per parlar de massificació turística, de platges ocupades, de carreteres embossades i de joves que no poden accedir a una casa. Per això va funcionar. Perquè sonava antic i present alhora. Perquè feia servir una forma pròpia per dir una preocupació molt actual.
Mateu ho viu amb il·lusió, però també amb pudor. «A jo no m’agrada cantar en públic, perquè em fa moltíssim d’empatx», reconeix. No li molesta tant actuar com sentir que la gent el mira massa. «Havia fet teatre i havia anat a coro i actuar davant d’un públic no és que me molesti com a tal, apac tot el que queda al voltant i me dedic a lo meu, però sí que em fa vergonya que la gent després em reconegui». Amb tot, hi ha una raó que pesa més que la vergonya: «Tampoc vull que es perdi».
La seua experiència amb el ball pagès
No és l’únic àmbit de la cultura popular que l’interessa. Ha fet un curs de paret de pedra seca amb Vicent Palermet, li agrada la pagesia, sembrar coses i mantenir animals. «M’agrada la tradició, es podria dir», resumeix. També va provar de petit el ball pagès, encara que l’experiència no va sortir com esperava. «Jo era un meco i tots els demés eren dones moltíssim més altes que jo. No ho he tornat a intentar mai més», conta entre rialles.
La seua mirada sobre el ball pagès també va en la mateixa línia: respecte, però sense convertir la tradició en una cosa inaccessible. Li agraden especialment les vetllades més populars, com les festes de pou, perquè les veu més properes a la gent. «Trob que ses ballades de pou i aquest tipus de celebracions atraquen molt més aquest tipus de cultura a la gent», diu. Allà, explica, potser no tothom va vestit de manera impecable, ni tothom té castanyoles, però la gent participa. I això, per a ell, importa: «La cultura ha d’evolucionar, si no, s’estanca un poc».
En el futur immediat té nous reptes. A la festa des Pi d’en Basuró, a Sant Miquel, vol fer per primera vegada una redoblada en públic. I això sí que li imposa. «Em té impactat», admet. Sap que no és fàcil: s’ha de dur bé, controlar la llargada, les respiracions, els tocs i, a més, fer-ho de memòria. «No és tan fàcil», diu.
També ha pensat si escriure alguna cançó per a la protesta contra l’ampliació de l’aeroport (diumenge, 20 de setembre). Té idees, però dubta. No vol que sembli que ara tots els focus han de ser per a ell. «Hi ha més gent que canta», diu. I ho remata amb humor: «Ara ja he tingut el meu moment de fama, i ja està, no fa falta tampoc abusar, a veure si llavors això acaba com en Macaulay Culkin i se’m puja al cap».
El nom artístic tampoc el preocupa gaire. Malgrat que a Instagram sigui @turtigris i malgrat que a casa s’hagi parlat alguna vegada de noms antics, ell ho té clar: «Jo som en Mateu i sempre seré en Mateu». De petit, diu, pensava que si algun dia es posava un nom artístic podria ser Mateu de Can Catec, perquè la seua àvia i les seues germanes deien que eren de Can Catec. Però de moment no li fa falta, apunta ell, que ha trobat una manera pròpia d’entrar en una tradició que no vol veure quieta. No la mira com una relíquia, sinó com una llengua que encara pot parlar. I que pot parlar d’allò que li passa a Eivissa ara mateix: la pressió turística, la vivenda, les platges, els camins, la identitat i el dret de la gent de l’illa a reconèixer-se en la seua pròpia cultura. Per això, quan canta, no canta només cap al passat. Canta perquè el passat encara tengui veu en el present. I perquè, com ell mateix diu, «s’ha de parlar eivissenc i s’ha de mantenir i s’ha de seguir cantant».
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