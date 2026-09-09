Calendari: Temps de dones, dones en el temps.
Gloria Steinem, icona del periodisme
GLORIA STEINEM | Època: 1934-2026 | País: Estats Units| Va treballar per a la CIA durant els anys 60 i 70, centrada en el moviment feminista
Icona del periodisme i defensora i activista dels drets de les dones. Aquesta és Gloria Steinem, una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES. Fa només uns dies que ha mort i el món plora aquesta escriptora, referent de la lluita feminista als Estats Units en els anys 60 i 70.
Va ser columnista per al New York Magazine i una de les fundadores de la revista feminista Ms. Un dels seus articles més populars és un que va publicar l’any 1969, titulat ‘Després del poder negre, la lliberament de les dones’, que la va convertir en una líder del moviment feminista, juntament amb Betty Friedan. Va participar amb un discurs a l’Assemblea Política Nacional de Dones, on va apel·lar directament a la mobilització de les dones d’Estats Units.
Suscríbete para seguir leyendo
- «No podemos ni dormir». Vecinos de Jesús protestan por el plan piloto de peatonalización
- Adiós a Tanit en el día de su diosa
- Dos cuerpos con chaleco salvavidas aparecen flotando frente a las costas de Formentera
- La caída de 19.000 personas en Ibiza en agosto de 2025 que el Consell atribuyó a su lucha contra el intrusismo fue sólo de 2.400, según los datos de presión humana
- Recuperan las joyas robadas en la Joyería Pomar de Ibiza y detienen a la presunta ladrona: 'Estamos muy contentos
- Fallece a los 81 años Tanit, apenas dos días después de recibir La Llave de Ibiza
- Alarma por un incendio forestal en Sant Carles en plena alerta por altas temperaturas en Ibiza
- Nuria Santos, maestra y actriz de Ibiza, hace 'match' en 'First dates': "No es mi tipo, pero con la conversación ha comenzado a gustarme"