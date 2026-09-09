Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Embarcaciones en IbizaTransporte en IbizaSeguridad en IbizaUrbanismo en Ibiza
instagramlinkedin

Calendari: Temps de dones, dones en el temps.

Gloria Steinem, icona del periodisme

GLORIA STEINEM | Època: 1934-2026 | País: Estats Units| Va treballar per a la CIA durant els anys 60 i 70, centrada en el moviment feminista

Gloria Steinem, a la il·lustració del calendari. | Laura Romero Pereira

Gloria Steinem, a la il·lustració del calendari. | Laura Romero Pereira

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Icona del periodisme i defensora i activista dels drets de les dones. Aquesta és Gloria Steinem, una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES. Fa només uns dies que ha mort i el món plora aquesta escriptora, referent de la lluita feminista als Estats Units en els anys 60 i 70.

Va ser columnista per al New York Magazine i una de les fundadores de la revista feminista Ms. Un dels seus articles més populars és un que va publicar l’any 1969, titulat ‘Després del poder negre, la lliberament de les dones’, que la va convertir en una líder del moviment feminista, juntament amb Betty Friedan. Va participar amb un discurs a l’Assemblea Política Nacional de Dones, on va apel·lar directament a la mobilització de les dones d’Estats Units.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents