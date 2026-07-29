Marc Cuevas: «Tots els músics voldríem omplir el Bernabéu»
Aquest eivissenc de 25 anys que treballa al negoci familiar acaba de publicar el seu segon disc, ‘Solo por si acaso’, que presenta el 4 d’agost a Sant Jordi
Acabes de treure nou disc, ‘Solo por si acaso’. Què hi trobarà la gent que l’escolti?
Les vivències d’un al·lot d’entre 20 i 23 anys. A mi m’agrada molt escriure sobre coses que em passen. Sempre he estat d’escriure històries, experiències i pensaments que tenc, així que bàsicament crec que és un disc per sentir-s’hi identificat amb les històries i les vivències que tens a aquesta edat, que també és una edat molt polida i en què et passen moltes coses.
Escrius sobre coses que et passen a tu mateix o també sobre coses que passen a gent propera?
Escric sobre coses que em passen, sobre coses que m’han contat els meus pares o amics… Alguna història que em va contar mon pare de quan era jove també l’he arribat a escriure. He escrit fins i tot sobre pel·lícules que m’han agradat, com ‘Revolutionary Road’, una de les cançons del disc, inspirada en la pel·lícula protagonitzada per Leonardo DiCaprio. Escric una mica sobre el que m’inspira, però sí que és veritat que m’agrada viure-ho jo, que sigui una cosa que m’arribi de veritat. No dir: va, avui escriuré sobre això.
En algun moment et fa pudor exposar-te en una cançó?
Pot ser que em faci una mica de pudor, però crec que es paga la pena. És com si tengués aquest sentiment a dins i l’hagués de treure. Per a mi, la millor manera d’alliberar-me’n és fent una cançó. Tampoc som tan específic. En parl, però és difícil que, si escric una cançó sobre una persona, aquesta persona sàpiga que va sobre ella. Hauria de ser molt espavilada. Encara que em faci una mica de pudor, perquè al final és mostrar-me tal com som, em val la pena perquè és la millor manera que tenc de treure-ho cap a fora.
Com neixen les teues cançons?
Ara, normalment, les darreres cançons que estic fent comencen a la moto. Fa gairebé dos anys que tenc moto i les melodies del principi solen sortir allà. De casa a la feina, de la feina al gimnàs… De sobte em surt una melodia i és molt graciós perquè he d’estar cantant-la tota l’estona, perquè si no se t’oblida en un segon. L’he de repetir durant tot el trajecte fins que puc agafar el mòbil i gravar-ho. Després sí que m’agrada seure i treballar, però no m’agrada fer-ho des de zero, això de dir: va, he de fer una cançó, m’assec aquí. No, perquè ara mateix faig música per gaudir, perquè és una cosa que m’agrada, i not que no en gaudiria fent-ho així. Però sí que m’agrada moltíssim treballar sobre una idea que ja tenc. Si vaig amb moto i se m’acudeix una melodia o una lletra xula, quan ja tenc això sí que m’agrada passar-me tota la tarda amb la guitarra buscant lletres, melodies i acords. La lletra i la melodia van una mica a la vegada. Crec que mai no he escrit una lletra sencera i després he buscat la melodia, ni al revés.
En quin moment saps que una cançó està acabada, que ja no s’ha de tocar més?
Això mai no se sap. Sí que som bastant de tancar les cançons aviat, però després sempre acabes canviant alguna cosa. Per exemple, ara acaba de sortir el meu disc i jo ja el tenc avorrit de tantes vegades que l’he escoltat, tant en el procés de composició com després, en la producció. M’agrada molt, una vegada la tenc acabada, escoltar-la tota l’estona. Em ve de gust perquè és una cosa que he fet jo i em fa il·lusió, però també ho faig per veure si puc millorar alguna cosa, si hi ha alguna frase que no m’agrada. Uns dies després d’acabar-la, una mica en fred, solc revisar-la. Normalment es canvia alguna cosa: una frase que al cap de dos o tres dies ja no m’agrada. També m’ha passat que, al cap d’un any o dos d’acabar una cançó, li he canviat la tornada per una que m’agradava més i que tenia dins una llibreta.
Imagín que quan comences a tocar-les en directe també veus coses que gravant no veies.
Sí, totalment. També em passa que quan estic amb la guitarra i em grav a la meua habitació, a guitarra i veu, la veig diferent de quan l’estam produint a l’estudi. Allà veig potser alguna errada o not que amb la producció m’agrada més una altra paraula o una altra melodia. El meu productor, Gerard [Giner], també és molt bo amb això i moltes vegades m’ha canviat algun eix o algun acord que marca la diferència. És una mica de tot. Es poden canviar coses en qualsevol moment.
«La indústria musical té els seus pros i contres. Crec que els pros afavoreixen la gent que comença de zero. Ara hi ha moltes formes de triomfar»
Et vàrem conèixer fa ja deu anys a ‘La Voz Kids’. Què queda d’aquell Marc adolescent?
Si et som sincer, queda molt d’aquell Marc. Han passat més de deu anys. Dels 15 als 25, ja em diràs: m’he convertit en major d’edat, me n’he anat a estudiar fora, he viscut l’experiència universitària a Madrid, també he viscut fora d’Espanya, a Holanda… M’he fet gran, però al final la manera com veia la música en aquell moment i la manera com la veig ara són molt semblants: pur gaudi, ganes de continuar aprenent sempre, ganes de tocar i de compondre. Crec que la base continua estant allà. I pel que fa a la meua manera de ser, fora de la música, també em veig bastant semblant. Som un al·lot molt obert, molt rialler, sempre m’ha agradat conèixer gent, i en aquell moment ja era així. Diria que som el mateix al·lot, el que passa és que, òbviament, s’ha fet gran i ha viscut més coses de les que havia viscut amb 15 anys.
Com veus el món de la música, la indústria?
La indústria ara té els seus pros i els seus contres. Crec que els pros afavoreixen la gent que comença de zero. Abans, per triomfar en la música necessitaves que vingués un peix gros, et veiés en un concert, tenguessis sort i et fitxàs. Una vegada allà, ja ho tenies tot fet. Ara hi ha moltes maneres de triomfar de manera independent. Gràcies a les xarxes socials pots pujar la teua música a les plataformes, planificar el teu concert, parlar amb les sales… Pots anar creixent a poc a poc. Què passa? Que és més difícil i és molta feina. Has de pujar dos vídeos diaris a les xarxes. A mi em costa bastant perquè no som gaire de xarxes socials. Em costa tenir aquesta constància de crear vídeos i contingut, encara que he estudiat Publicitat i Relacions Públiques.
«Som un melancòlic i un romàntic de la música antiga. M’agrada molt el concepte de disc i el que més il·lusió em fa és treure’n un»
Però no té res a veure.
Exacte. Crec que si treballes molt és més fàcil arribar-hi que abans, però tampoc no he tengut mai entre cella i cella triomfar costi el que costi. Òbviament ho penses i t’agradaria. A tots els que feim música crec que ens agradaria omplir el Santiago Bernabéu amb un concert, però tampoc és una cosa que m’hagi proposat. Sempre he fet música perquè la gaudesc molt. És el que més m’agrada fer: agafar la guitarra i posar-me a compondre o fer algun concert. Per això tampoc no he sentit gaire pressió en aquest aspecte.
Sorprèn treure un disc com a tal, un disc.
Sí, és una mica de la vella escola. Una mica retro.
Per què aquest format?
He de dir que és un disc, però una mica amb trampa, perquè d’aquest disc ja havia tret, si no record malament, set avançaments. Tot i així, m’agrada molt la forma del disc. Quan vaig compondre aquestes cançons, totes tenien alguna cosa a veure: les vaig fer en el mateix moment vital, estava vivint les mateixes experiències. M’agrada que aquestes experiències que vaig viure en un període determinat estiguin englobades, perquè era el jo d’aquell moment. Això és una cosa que pens i que m’agrada molt. A més, som un melancòlic i un romàntic de la música antiga. M’agrada molt el concepte de disc i el que més il·lusió em fa és treure’n un i fer coses: presentar-lo, crear una mica de marxandatge… Amb una cançó és més difícil fer-ho, perquè no muntaràs tot això per a un single i al cap d’un mes en treuràs un altre i hauràs de tornar a començar. La idea del disc sempre m’ha encantat. A casa tenim un munt de cedés i vinils, i sempre m’ha agradat escoltar-los d’una tirada. Ara, a Spotify, quan algun artista que m’agrada treu disc, també m’agrada escoltar-lo de la primera cançó a l’última, perquè crec que hi ha un missatge que, si escoltes single per single per separat o de manera aleatòria, es perd.
«‘Solo por si acaso’, la cançó que dona títol al disc, és la millor lletra que he escrit mai. L’escolt i dic: aquell dia estava il·luminat»
Si haguessis d’escollir quatre cançons del disc perquè la gent les escoltàs, quines diries?
Escolliria, primer, ‘Solo por si acaso’, la cançó que dona títol al disc. És la balada i per a mi és la millor lletra que he escrit mai. A més, amb la guitarra… Aquell dia, de veritat, l’escolt i dic: aquell dia estava il·luminat. Em va agradar molt tot el procés de compondre-la i em veia molt inspirat. La cançó parla que, en el meu cas, per molt que volia estar amb una persona, creia que el millor en aquell moment era no estar-hi. Encara que tots dos ho volguéssim, el millor era deixar-ho passar pel bé de tots dos. Després triaria ‘Dejémoslo así’, que és la primera cançó del disc. Té una energia que m’encanta, aquest toc pop amb detalls rock més elèctrics. És una cançó més moguda, per ballar, per cantar-la a crits, i m’agrada molt per obrir el disc. La veritat és que cançons d’amor n’hi ha poques; diria que són més de desamor, ara que ho pens. És quan estàs més inspirat.
Més bé quan hi dones més voltes al cap.
Exacte. Quan estàs allà, a la teua habitació tirat, és quan ve de gust treure les coses. ‘Dejémoslo así’ va bàsicament que m’he d’oblidar d’una al·lota i ella no em deixa oblidar-me’n. Crec que la gent s’hi pot sentir bastant identificada, perquè és una cosa que ens ha passat a la majoria o que ens acabarà passant. Després, alguna cançó que ja no sigui d’amor: ‘Tan cerca’ és molt especial per a mi. La vaig escriure en un moment en què ho estava passant una mica malament anímicament, tenia bastanta ansietat i feia molt de temps que estava en sec, sense compondre res. Quan començava a remuntar va sortir aquesta cançó i va ser com deixar anar tot el que tenia dins. És una cançó molt especial per a mi perquè parla d’un tema més profund. I l’última seria ‘Están reset’ i ‘Sientes lo mismo’, que parlen bàsicament d’una cosa semblant: del pas del temps, de com passa de ràpid. És increïble. Això que em deies de ‘La Voz Kids’ ho record com si fos ahir. Bé, ahir tampoc, però abans-d’ahir, diguem. Han passat deu anys i ha canviat tot en la meua vida. N’hem de ser conscients. No ens hem de preocupar ni amargar, perquè és inevitable, però sí ser conscients que el temps passa molt ràpid i que s’ha de gaudir. Diria que aquests són els quatre temes del disc.
Dius que quan surt el disc ja n’estàs una mica avorrit. No sé si ja estàs ficat en el pròxim treball.
Sí, ja estic ficat de ple en el pròxim treball perquè ara mateix la part que més estic gaudint de la música és la composició. La gravació també, estar a l’estudi amb l’equipàs que tenim a Blind Records m’encanta. Si et som sincer, ja tenc un tercer disc fet. Tenc les deu cançons i, quan acabi l’estiu, començarem a gravar-les. Això sí, és un procés bastant llarg. També tenc un projecte que no sé quan treuré, però tenc en ment fer-ho aviat. No serà un disc, sinó una espècie d’EP en català. M’agradaria perquè, al final, és la llengua que parl a casa, la meua llengua materna. Sempre que he escrit cançons de temes una mica més profunds o de moments més personals, m’ha sortit escriure en català. Són cançons que em ve molt de gust treure i també promocionar una mica la música catalana, que crec que fa falta.
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