Calendari: temps de dones, dones en el temps
Nadia Murad, activista pels drets a Iraq
NADIA MURAD
Època: 1993
País: Iraq
Amal Clooney va decidir l’any 2016 representar Murad en una acció judicial contra el caos de l’ISIS.
Activista dels drets humans a Iraq. Aquesta és Nadia Murad Basee Taha, una de les protagonistes del mes de juliol del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES. D’ascendència yazidí, una minoria ètnica, es va criar a una granja. Amb 21 anys, mentre estava estudiant, els combatents de l’estat islàmic varen cercar el seu poble i assassinaren al voltant de 600 persones, entre elles sis germans de Murad, i s’emportaren les dones més joves com a esclaves. Ella n’era una. Va patir tot tipus de tortura: cops, violacions, crems amb cigarrets... Finalment, va poder fugir fins a un campament de refugiats, d’on va poder anar a viure a Alemanya. Aquell mateix any, el 2015, va informar les Nacions Unides, de les que és ambaixadora de bona voluntat, per a la dignitat dels supervivents de tracta de persones.
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