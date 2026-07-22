De frimolada al bombardeig: coses de l’amor modern
Les xarxes i les noves formes de connexió donen lloc a tota una sèrie de comportaments amb el seu propi diccionari de significats
Entendran els joves, els més joves, els codis de l’amor que es veuen a les pel·lícules i les sèries de les darreres dècades? Ja no del cinema clàssic o les sèries en blanc i negre, simplement aquelles en les que les xarxes socials encara no havien aparegut. O no, al menys, en les relacions suposadament romàntiques. I és que el típic ‘al·lot coneix al·lota’ (o a al·lot, o al·lota coneix al·lota) d’una forma totalment ràndom i arran d’aquí comencen a teixir una relació que de vegades surt bé i la majoria de cops no qualla (en la realitat, a la ficció quasi sempre surt bé) ja no existeix. Pot passar, però és una excentricitat. Les xarxes s’han convertit en l’escenari principal de les relacions, donant lloc a nous comportaments i formes d’interactuar i, fins i tot, han creat un diccionari propi.
Qui no ha sentit a parlar de ghosting, benching, breadcrumbing, gaslighting, orbiting, love bombing... i algunes que no són en anglès, com ramat. Unes paraules que els solters i les solteres d’arreu del món comencen a conèixer bé. I a assumir com una nova normalitat, tot i el mal que, a la salut mental i l’autoestima poden causar aquestes formes de relacionar-se. Aquest cap de setmana, la responsable del Centre d’Estudi i Prevenció de Conductes Addictives (Cepca) d’Eivissa, Belén Alvite, explicava a aquest diari com afecta aquesta nova forma d’establir relacions suposadament sentimentals basant-se en perfils de xarxes socials que no sempre representen realment a la persona sinó més habitualment a la persona que volen ser. A més, alertava de la manca d’ètica, o a l’ètica «difuminada» que regeix aquest tipus de relacions en les que comença a veure’s com una cosa normal que algú pugui desaparéixer d’un dia per l’altre sense donar explicacions o acomiadar-se, deixant l’altra persona amb una sensació d’abandó i donant voltes a què ha passat, què ha fet malament... Un comportament que, de tan habitual, es repeteix un cop i un altre, relació rere relació. I no només entre la gent més jove. Això ha empeltat també les generacions més grans. I és que alguns han rebut amb els braços oberts aquesta llicència per deixar de banda la responsabilitat emocional.
El diccionari del nou ¿amor?
Però anem amb aquest nou diccionari que, en poc temps, ha batejat alguns dels comportaments. Per entendre millor cadascun d’aquests conceptes és ideal la còmica Eva Soriano. Alguns vídeos de les seues xarxes socials expliquen de forma clara i meridiana què signifiquen. Amb exemples. I en alguns casos, emprant tota aquesta terminologia en una única història, el que dóna una idea de la mida. Que no és un cas aïllat. Que passa milers de cops cada dia a milers de persones arreu del planeta.
Llum de gas, engrunes, bombardeig d’amor, ramat, fantasmejar... Així són les relacions actuals
Comencem per la més coneguda, la més repetida, la més habitual: ghosting. El que vindria a ser fer el fantasma. Però no com antigament, quan aquesta paraula es referia a persones fanfarrones. Ara és més literal: algú que desapareix. Ara està i abans no puguis adonar-te’n només queda en el teu record. Com si mai no hagués passat res. Com si mai no hagués intentar seduir a l’altra persona i, en ocasions, fins i tot, amb un love bombing de manual. I aquí anam amb el segon concepte: el bombardeig amorós. Es coneix una persona i ho dona tot per intentar conquerir l’altra persona. Li escriu constantment, truca, envia fotos i vídeos, fa regals, promeses de futur, grans gestots d’amor... Tot a l’inici de la relació, de forma molt ràpida, per generar una dependència emocional. Després de tot això, quan l’altra persona està emocionada i il·lusionada, és quan ve el cop. La desaparició, el ghosting, deixant l’altra persona totalment perduda.
Per què es comporta així? Doncs perquè és possible que aquella persona que ha desaparegut estàs bombardejant a un parell (pagès) de persones i en un moment determinat decideix centrar-se en una i, passat un temps, amb una altra. Aquí entraria el benching. La banqueta, vaja. Tenir una sèrie de persones amb les que no es vol avançar, però que inflen l’ego sabent que estan allà pendents. Així que se’ls dona l’atenció justa per tal de no perdre-les, ni sigui que en algun moment hagin de saltar al camp. Com es manté aquesta atenció? Amb el breadcrumbing. Les miquetes, la frimolada, engrunes. La persona va donant aquesta miqueta d’atenció justa, ben midada, per mantenir l’interès. Si en algun moment nota que començau a passar de veritat, tornarà amb una altra bona dosi de love bombing. Heu vist ‘Sex and the city’? Doncs la majoria dels experts en relacions coincideixen: és el que li feia Big a Carrie durant tota la sèrie. Per cert, que si en algun moment notau que la persona comença a allunyar-se, espaiant els missatges, mantenint un comportament més fred, i li feis notar us farà un gaslighting de manual. Dirà que us ho estau inventant tot i que mai no ha donat cap indici de voler res amb tu. Confusió màxima. Si sentiu que us explota el cap, tranquils: és normal.
La majoria dels comportaments busquen mantenir l’interès, però sense establir compromisos
Per cert, si pensau que després del ghosting, ja està. Que un cop aquella persona desapareix, només heu de tirar endavant i a una altra cosa, us equivocau! Benvinguts a l’orbiting! O bloquejau el seu perfil o veureu com, tot i que sembla que heu desaparegut de la seua vida i us ha oblidat, en realitat està molt pendent de les vostres xarxes. Mira totes les publicacions. Fins i tot dona likes. Però no estableix cap comunicació. Busca, de fet, que l’establiu valtros, per mantenir el seu ego i sentir que no perd el ramat (les persones amb les que flirteja). Tornam als bars?
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