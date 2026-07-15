Victoria Olivia Stachura, dissenyadora: «Ens hauria de preocupar la pèrdua de les arrels»
Eivissenca de 24 anys, ha participat a Futur Adlib i ha guanyat el concurs de Millor jove Dissenyadora de Balears i al novembre competirà pel premi nacional
D’on et ve això de la moda?
M’interessava moltíssim el disseny, però en un sentit ampli: el gràfic sempre m’ha cridat molt l’atenció, el d’interiors, el de producte… Era una curiositat general, però va arribar un moment en què havia de decidir, i tenint en compte els meus gustos i els meus interessos del moment vaig pensar que la millor opció era la moda. Vaig anar a Barcelona a estudiar disseny de moda, vaig fer la carrera i després, com em seguida donant voltes la idea al cap, vaig fer un màster en disseny gràfic, per complementar una mica.
En realitat, a la moda hi entra una mica tot, no?
Sí, és un conjunt, t’inspires en diversos àmbits, i com més coneixement tenguis, millor, però la moda recull bastant totes les branques: has de tenir elements gràfics, hi ha molta part visual, també surten coses de producte, d’arquitectura, d’interiors… La moda vaig pensar que era el que més em definia, també és el que més engloba, és un àmbit més obert.
Quan pensam en moda, pensam en disseny, però la base és el patró, no?
És clar, és complicadíssim. A la carrera ens varen ensenyar una forta base de patronatge i de costura, perquè per dissenyar qualsevol cosa has de saber com es construeix; si no, et trobes molt limitada.
Per on comences tu normalment una peça?
Crec que sempre parteix de la base conceptual. Pots tenir interès per experimentar amb un cert teixit, d’una certa forma, però sempre normalment es comença plantejant el concepte, una cosa a la qual don molta importància. Desenvolupar molt el concepte et fa assegurar-te que, quan crees una peça o una col·lecció, tengui una base clara, per on guiar-te. Si tens aquesta curiositat d’experimentar amb aquest teixit o aquesta forma, potser pots canviar una mica les passes del camí. Però normalment se sol començar amb un concepte molt ben treballat que després transmets a una carta visual on fas les propostes de color, de teixits, de formes, de construcció…
Tot el que fa un dissenyador és el que es posaria o no?
Crec que el dissenyador pensa més en el públic que en el que realment li agrada a ell. Al final és veritat que em faig coses per a mi, però crec que en construir el concepte i en tenir clar el públic a qui vas dirigit t’adones que el disseny final et pot encantar, però no per a tu. Va dirigit a una altra persona, a un altre target, a un altre moment.
Et va canviar molt la idea que tenies de la moda en passar per la universitat?
Totalment. Entres amb una idea molt superficial, molt positiva, amb il·lusió, i et vas adonant que no és una carrera gens fàcil i que has de tenir moltíssima consistència i posar-hi molta feina, moltes hores. Requereix moltíssim temps d’investigació, de creació, de feina, de patronar, de cosir… Has de dedicar-hi moltíssim temps i moltíssima energia. Va anar canviant la meua visió perquè vaig anar veient la serietat, que no és una carrera ni un ofici lleuger, que has d’estar gairebé 24/7 per i per a ella.
En algun moment vares pensar a fer marxa enrere?
Realment no, perquè sempre m’ha encantat i m’encanta, però veient-ho des d’una part més realista pens: i si hagués agafat una altra carrera? Hauria tengut un futur millor? Som humans i sempre pensam: i si hagués fet això o allò? Però crec que vaig triar bé. L’important és continuar endavant i creure en un mateix malgrat aquests dubtes; amb el temps els vas resolent i t’adones que els dubtes varen ser en un moment de molt d’estrès, de molta feina.
Acabes d’estudiar, surts al món, què et trobes?
Un món molt complicat. Però depèn molt del lloc on t’estableixis. En acabar la carrera vaig voler tornar a l’illa perquè feia moltíssim temps que era fora. Em venia de gust tornar a casa, estar amb la meua família, amb els meus amics, en el meu entorn, perquè a la ciutat sempre m’he sentit molt fora de lloc. A Eivissa o en un lloc més petit, menys ciutat, és una mica més difícil trobar feina o oportunitats reals. És veritat que és molt complicat trobar una feina estable, bona, però s’ha d’anar lluitant i cercant. Vaig acabar la carrera fa un any i mig, em queda moltíssim temps per explorar i per agafar experiència. És un mercat difícil per trobar feina, sobretot aquí a Espanya. Fora sí que he vist més oportunitats.
Has començat molt bé, guanyant el concurs de Balears. Ara vas a la final. Això què suposa per a tu?
És una cosa increïble representar les Illes Balears a Madrid. No m’ho havia plantejat, però vaig pensar que calia mobilitzar-se, començar a participar en concursos i tenir una miqueta de visibilitat. Però és un orgull i un plaer tenir l’oportunitat i haver estat escollida per formar part d’això i poder veure altres projectes, altres conceptes, com es desenvolupen altres dissenyadors joves.
Vas a Madrid amb aquesta col·lecció, amb ‘Joia de cendra’?
Sí, amb la mateixa col·lecció que vaig presentar a Balears.
D’on neix? Com la fas? Què suposa per a tu?
Va començar quan havia de plantejar el TFG, el concepte. Tenia clar que volia fer alguna cosa que tengués a veure amb Eivissa, però volia centrar-me en alguna cosa més profunda, que tengués més pes. Sentia que mai no s’havia enfocat, almenys en moda, en una temàtica així des d’aquest punt de vista. Parla des de la pena i des d’una certa negativitat, de com realment amb el pas del temps i la situació en què està l’illa s’ha anat perdent bastant la cultura, l’ambient… Parla de problemes socials i de com s’ha anat perdent aquesta connexió amb la cultura, amb les arrels. Ja sabem, per desgràcia, que a Eivissa a l’exterior se la coneix per les raons equivocades. Moltíssima gent desconeix el que és bonic i real de l’illa. El projecte sorgeix des d’això; en la col·lecció es barregen diferents temàtiques i es representa la vestimenta eivissenca, però amb aquesta negativitat perquè hi ha colors foscos, manipulacions com els cremats, coses desfilades, esquinçades… Aquesta intrusió es va menjant a poc a poc el que és pur i real.
Això és una característica teua? Aquesta part així una mica més fosca, més trista...
Potser sí. Em criden més temes sentimentals, més profunds, amb els quals pugui experimentar més amb una estètica de contrastos. Sent que els meus dissenys sempre han tengut una mica d’innocència, jug amb els blancs però amb aquest punt de decadència.
Quin és el teu somni relacionat amb la moda?
Sé que m’agradaria treballar en la moda, poder viure’n i ser feliç amb el que aport. Sentir-me orgullosa i feliç amb el que aport a la indústria, llavors. Ja no dic que sigui amb la meua marca pròpia o treballant per a altres persones, però que sigui un projecte en el qual realment cregui, que em representi i que aporti alguna cosa positiva que inspiri la gent o que els faci reflexionar.
Una mica com fas tu amb la teua col·lecció?
Sí, alguna cosa que sorgeix des de la curiositat. El de ‘Joia de cendra’ crec que és un tema bastant seriós al qual s’hauria de donar visibilitat. Volia crear un món visual d’una cosa tan pròpia perquè quan explic el concepte a gent de fora s’estranyen molt perquè els falten moltíssimes referències, de context, històriques, visuals… No saben identificar gaire bé d’on venen certes coses de la col·lecció, que està dedicada a la gent de l’illa i a l’illa en si per donar visibilitat a aquesta pèrdua de cultura i d’arrels que hi és i per la qual ens hauríem de preocupar i sobretot fer alguna cosa perquè no vagi a pitjor, perquè pinta lleig.
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