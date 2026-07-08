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Calendari: ’Temps de dones, dones en el temps’

Carmen Magallón i les dones de ciència

CARMEN MAGALLÓN PORTOLÉS | Època: 1951 | País: Espanya (Alcañiz) | L’any 2018 la varen nomenar Filla Adoptiva de la ciutat de Saragossa.

Carmen Magallón Portolés, a la il·lustració del calendari. | Laura Romero Pereira

Carmen Magallón Portolés, a la il·lustració del calendari. | Laura Romero Pereira

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Catedràtica d’institut de Física i Química especialitzada en les dones de la ciència. Aquesta és Carmen Margallón Portolés, una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES. A més, és experta en relacions entre gènere, ciència i cultura de pau. Ha presidit Wilpf Espanya (Lliga Internacional de Dones per la Pau i la Llibertat) entre 2011 i 2019 i des d’aquest any és presidenta d’honor. La seua tesi es va centrar en les pioneres espanyoles al món de la ciència i, a més de llicenciada i doctora en Físiques també és diplomada en estudis avançats en Filosofia i postgraduada en Història de la Ciència. Ha set assessora en formació del professorat del Ministeri d’Educació i Ciència. Amb altres dones va crear als anys 80 la revista En pie de paz, on va estar fins l’any 2001.

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