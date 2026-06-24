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Calendari: ’Temps de dones, dones en el temps’

Mª Elena Simón, formant feministes

MARÍA ELENA SIMÓN RODRÍGUEZ | Època: 1946 | País: Espanya (Alacant) | L’any 2000 va demanar una excedència com a docent per dedicar-se a la formació feminista.

María Elena Simón a la il·lustració del calendari. | Laura Romero Pereira

María Elena Simón a la il·lustració del calendari. | Laura Romero Pereira / Marta Torres Molina

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Redacción Ibiza

Primera dona degana del Col·legi de Doctors i Llicenciats d’Alacant. Aquesta és María Elena Simón Rodríguez, filòloga, professora i catedràtica de francès i una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES. Nascuda a Alacant, és experta en coeducació, formadora de professorat, analista de gènere i escriptora. Va estudiar Filologia Moderna a València i en tornar a la seua ciutat va treballar més de trenta anys com a catedràtica i professora de francès. Va col·laborar amb els moviments antifranquistes i defineix la maternitat com la feina més dura, menys reconeguda i més esgotadora que ha tengut a la seua vida. Per això, afirma, ho inclou sempre al seu currículum. Va ser una de les fundadores de Feminario de Alicante. Jubilada ja, segueix exercint el feminisme militant, especialment en la divulgació.

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