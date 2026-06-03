Calendari: ’Temps de dones, dones en el temps’
Justa Freire, pedagoga i mestra
JUSTA FREIRE MÉNDEZ | Època: 1896-1965 | País: Espanya | Tenia un carrer a Madrid, però l’any 2021 la Justícia li va retirar per tornar-lo al feixista Millán-Astray.
Pedagoga i mestra. Aquesta és Justa Freire Méndez, una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES. Va estudiar Magisteri a Zamora i l’any 1918 va aconseguir plaça de mestra nacional i es va afiliar a la UGT. Tres anys després es va mudar a Madrid i va entrar a la Institución Libre de Enseñanza a una escola de Cuatro Caminos. Mentre impartia classes va viatjar a França i Bèlgica per formar-se i a partir dels anys 30 va començar a donar classes de pedagogia a altres mestres. En acabar la Guerra Civil la varen detenir i la varen condemnar a sis anys de presó, dels quals va complir dos, on va impartir classe a les recluses, entre les que hi havia alguna de les Tretze Roses. L’any 53 va recuperar la seua plaça de magisteri, però sense els drets previs.
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