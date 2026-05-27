Calendari ’Temps de dones, dones en el temps’
Verónica Cruz Sánchez, drets reproductius
VERÓNICA CRUZ SÁNCHEZ | Època: 1971 | País: Mèxic | És la primera mexicana reconeguda per HRW com a defensora dels drets humans
La lluita contra l’estigmatització social i la descriminització de l’avortament a Mèxic. Aquesta és la guerra que porta batallant des de l’any 2000 Verónica Cruz Sánchez, una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES, que enguany està dedicat a les dones que han set pioneres en algun camp de la lluita social. Nascuda a Mèxic, des que estava a la Secundària va començar a treballar amb les dones de la seua colònia, ensenyant-les a llegir i escriure, moment en que es va adonar de que volia dedicar la seua vida a lluitar per les dones. Es va fer treballadora social i va iniciar la seua feina amb diferents associacions de dones, centrant-se en els drets sexuals i reproductius i va fundar l’associació Las Libres. Va aconseguir la lliberació de la presó de nou dones de zones rurals condemnades a 30 anys per avortaments espontanis.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tres horas de cola tras aterrizar en el aeropuerto de Ibiza: “Es lo peor que he visto en 15 años"
- El vuelo de Ryanair a Ibiza que parece una discoteca: pasajeros bailando en el pasillo antes de aterrizar
- Catalina Juan, sin poder ir a su casa de Formentera por la limitación de vehículos a residentes en Ibiza: 'Para pagar los impuestos no ponen limitaciones
- Un avión sufre un impacto y obliga a retrasar un vuelo de Valencia a Ibiza
- Pide un taxi para no volver caminando a casa al acabar de noche de trabajar en Ibiza y acaba indignada: “No nací para sufrir”
- Multado con 200 euros por usa la baliza v16 pero no tener la botella obligatoria a mano: la Guardia Civil vigila los maleteros
- En la UCI un bañista al que rescataron del mar en una playa de Ibiza
- Rebelión en la unidad de Psiquiatría del Área de Salud de Ibiza