Calendari ’Temps de dones, dones en el temps’

Verónica Cruz Sánchez, drets reproductius

VERÓNICA CRUZ SÁNCHEZ | Època: 1971 | País: Mèxic | És la primera mexicana reconeguda per HRW com a defensora dels drets humans

Verónica Cruz Sánchez a la il·lustració del calendari. | Laura Romero Pereira

La lluita contra l’estigmatització social i la descriminització de l’avortament a Mèxic. Aquesta és la guerra que porta batallant des de l’any 2000 Verónica Cruz Sánchez, una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES, que enguany està dedicat a les dones que han set pioneres en algun camp de la lluita social. Nascuda a Mèxic, des que estava a la Secundària va començar a treballar amb les dones de la seua colònia, ensenyant-les a llegir i escriure, moment en que es va adonar de que volia dedicar la seua vida a lluitar per les dones. Es va fer treballadora social i va iniciar la seua feina amb diferents associacions de dones, centrant-se en els drets sexuals i reproductius i va fundar l’associació Las Libres. Va aconseguir la lliberació de la presó de nou dones de zones rurals condemnades a 30 anys per avortaments espontanis.

