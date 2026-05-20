Calendari: ’Temps de dones, dones en el temps’

Kika Fumero, defensora dels drets sexuals

KIKA FUMERO | Època: actualitat | País: Espanya | Col·labora en l’estratègia de comunicació i mitjans, campanyes i xarxes de diferents ONG.

Kika Fumero, a la il·lustració del calendari. | Laura Romero Pereira

Portaveu i coordinadora del moviment Mi Voz, Mi Decisión a Espanya. Aquesta és Kika Fumero, una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES, que enguany es dedica a les pioneres dels moviments. «Hem construït la major xarxa feminista europea en defensa dels drets sexuals i reproductius de totes les dones que viuen a la UE», afirma Fumero, que treballa en l’actualitat com a freelance desenvolupant projectes en educació, comunicació i formació. Imparteix conferències i tallers i fa assessorament i consultories tant per a institucions públiques com privades. A més, ha set directora de l’Institut Canari d’Igualtat de juliol de 2019 a juliol de 2023. «Sóc feminista convençuda, coeducadora i professora lesbiana visible, assessora en polítiques públiques i una apassionada de la investigació», es defineix ella mateixa.

