Calendari: ’temps de dones, dones en el temps’
Lola Ferreiro, educació sexual i gènere
LOLA FERREIRO DÍAZ | Època: 1957-2023 | País: Espanya (Galícia)| El projecte ‘Saúde, pracer, república e terra malva’ té com objectiu difondre la seua figura
Psiquiatra feminista, docent, activista per la memòria històrica i fundadora de l’Asociación Galega da Muller. Aquesta és Lola Ferreiro Díaz, una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES i dedicat enguany a les dones que han set pioneres en l’activisme. Llicenciada en Medicina, la seua tesi la va fer sobre la salut mental i la delinqüència entre els adolescents. Va exercir la docència a un institut i va col·laborar a diferents projectes de la Universidade de Santiago de Compostela al llarg de la seua vida i va afegir la perspectiva de gènere als materials per treballar l’educació sexual. L’any 2026, tres després de la seua mort, es va presentar a Galícia el prjecte ‘Saúde, pracer, república e terra malva’ amb l’objectiu de donar a conéixer la seua figura.
