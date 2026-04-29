Calendari: ’Temps de dones, dones en el temps’

Antònia Matamalas Prohens

ANTÒNIA MATAMALAS PROHENS | Época: 1945-2024 | País: Espanya (Mallorca)| Va començar la seua lluita quan va marxar a Madrid a estudiar Història i Història de l’Art

Antònia Matamalas Prohens, a la il·lustració del calendari. | Laura Romero Pereira

Fundadora i portaveu del col·lectiu Dones de Llevant i una lluitadora incansable per la justícia i la igualtat. Aquesta era Antònia Matamalas Prohens, una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES, dedicat enguany a les pioneres de la lluita per la igualtat de les dones. Manacorina, de Mallorca, va ser una figura destacada de la societat mallorquina i una figura estimada i respectada.

Matamalas Prohens va dedicar tota la seua vida a la defensa dels drets de les dones, una lluita a la que es va dedicar amb perseverància i dedicació. Compromesa amb el feminisme des de ben jove la seua tasca va ser inspiradora per a altres dones, més joves, que han continuat la seua estela. «Ens ha deixat órfenes», afirmaven des de Dones de Llevant quan va morir, fa dos anys.

