Calendari: ’Temps de dones, dones en el temps’
Antònia Matamalas Prohens
ANTÒNIA MATAMALAS PROHENS | Época: 1945-2024 | País: Espanya (Mallorca)| Va començar la seua lluita quan va marxar a Madrid a estudiar Història i Història de l’Art
Fundadora i portaveu del col·lectiu Dones de Llevant i una lluitadora incansable per la justícia i la igualtat. Aquesta era Antònia Matamalas Prohens, una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES, dedicat enguany a les pioneres de la lluita per la igualtat de les dones. Manacorina, de Mallorca, va ser una figura destacada de la societat mallorquina i una figura estimada i respectada.
Matamalas Prohens va dedicar tota la seua vida a la defensa dels drets de les dones, una lluita a la que es va dedicar amb perseverància i dedicació. Compromesa amb el feminisme des de ben jove la seua tasca va ser inspiradora per a altres dones, més joves, que han continuat la seua estela. «Ens ha deixat órfenes», afirmaven des de Dones de Llevant quan va morir, fa dos anys.
- Herido muy grave un motorista de 25 años tras sufrir un accidente en Ibiza
- Condenado tras ganar dos millones en un día con una compraventa en Ibiza
- Denuncian una nueva okupación en un solar de Ibiza con 'riesgo real de incidente grave
- Una casa rural para reformar en Ibiza sale a la venta por 350.000 euros
- Un cementerio ilegal de perros y gatos amenaza un área natural de Ibiza superprotegida: 'Hay contaminación, insalubridad, moscas...
- “Hay gente que ve mis fotos y dice 'esto no es real'”: Antonio García muestra la noche de Ibiza y Formentera en su última exposición
- Oportunidad en Ibiza: a la venta un piso en primera línea de mar por 540.000 euros
- Los Torres reinan en Ibiza y los Mayans, en Formentera