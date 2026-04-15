Calendari: ’Temps de dones, dones en el temps’ (pioneres)

Rigoberta Menchú i els pobles indígenes

RIGOBERTA MENCHÚ | Època: 1959 | País: Guatemala | La veneçolana Elizabeth Burgos va novel·lar el seu testimoni a ‘Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia’

Rigoberta Menchú, a la il·lustració del calendari. | Laura Romero Pereira

La gran defensora dels pobles indígenes i Premi Nobel de la Pau l’any 92 i Príncep d’Astúries de Cooperació Internacional l’any 2008. Aquesta és Rigoberta Menchú, una de les protagonistes del calendari de 2026 ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES. Va conèixer les injustícies que patia el seu poble des que era ben petita, quan amb només cinc anys va començar a treballar a una finca de cafè en unes condicions tan dolentes que va veure com morien amics i familiars. Va involucrar-se a les lluites dels pobles indígenes, motiu pel que va ser perseguida i es va haver d’exiliar. Part de la seua família va ser torturada i assassinada pels esquadrons de la mort. Mentre els seus germans es varen involucrar amb la guerrilla, ella va iniciar un camí pacifista per denunciar el règim de Guatemala i la violació dels drets humans.

