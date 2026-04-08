Calendari: ’Temps de dones, dones en el temps’ (pioneres)

Greta Thunberg, la juventut més compromesa

GRETA THUNBERG | Època: 2003 | País: Suècia | Ha estat nominada al Premi Nobel de la Pau i l’any 2019 va ser nomenada persona de l’any per la revista Time

Greta Thunberg, a la il·lustració del calendari. | Laura Romero Pereira / DI

Redacción Ibiza

Eivissa

Va aparéixer com una exhalació. Aire fresc a la lluita pel medi ambient. I molt famosos es varen fer alguns dels seus gestos. Aquesta és Greta Thunberg, una de les protagonistes de l’any 2026 del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la confederació Intersindical del sindicat STES. Thunberg era només una adolescent quan es va fer famosa a tot el món. Amb només 15 anys va dir que no aniria a classe fins que passassin les eleccions sueques per intentar influir en el resultat i, més tard, va iniciar les vaques dels divendres, els ‘fridays for future’, que aviat es varen instaurar arreu del planeta: adolescents sense possibilitat de votar, però exercint pressió. Ha experimentat tant l’adoració com l’odi. ha rebut fortes crítiques i burles per la seua joventut, qualificant-la d’adolescent ingènua. ha estat diagnosticada amb la síndrome d’Asperger, que ara ella veu com un «superpoder».

