Calendari: ’Temps de dones, dones en el temps’

Vandana Shiva, activista de l’ecofeminisme

Vandana Shiva a la il·lustració del calendari. / Laura Romero Pereira

Época: 1952

País: Índia

Ha lluitat contra la biopirateria del nim, de l’arròs basmati i del blat i el seu llibre ‘Staying alive’ redefineix la dona al tercer món.

L’amor i la cura per la natura li ve de família a Vandana Shiva, una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES i dedicat enguany a les activistes. I és que el seu pare era guarda forestal i la seua mare, grangera i amant de la natura. L’any 73 va participar en la mobolització per impedir la tala de boscos a l’Himalaia. Va estudiar Física a la Índia, es va dedicar a la investigació atòmica i va marxar a Canadà per al doctorat. Va impulsar l’agricultura ecològica i va treballar per formentar el compromís de les dones amb el moviment ecologista, conservar els conreus tradicionalsi lluitar contra l’ús de pesticides. Amb l’organització Navdanya ha salvat més de 2.000 varietats d’arròs i ha mobilitzatcinc milions de camperols contra la globalització de l’agricultura. L’any 1993 va rebre el premi Right Livelihood, el que es coneix com el Nobel alternatiu.

