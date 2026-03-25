Eivissa estrena col·lecció de novel·les ‘pulp’
La versió novel·lada de ‘Los crímenes del día de Todos los Santos’ és el primer volum de la sèrie, que busca nous autors
Segur que aquells que tenen més de trenta-i-molts anys les recorden. Aquelles novel·letes primes, de paper dolentot, escrites pels mateixos autors i amb unes portades ben vistoses. N’hi havia de ciència ficció, de terror i també western. Es llegien ràpid i els seus lectors cada cop que passaven pel quiosc preguntaven al venedor si n’havia arribat alguna nova. Aquell esperit de les novel·les pulp, un gènere que va ser molt popular als Estats Units a la primera meitat del segle XX i que aquí va tenir molt èxit als anys 70 i 80, és el que vol recuperar Meteoro, la col·lecció pulp que acaba de posar en marxa l’editorial eivissenca Balàfia Postals. Una col·lecció que ja ha publicat el primer llibre: ‘Los crímenes del día de Todos los Santos’. Sí, si el títol els hi sona és perquè és la novel·la de la pel·lícula homònima d’Héctor Escandell i Vicent Torres. Però anem per parts.
La idea de posar en marxa una col·lecció de pulp va sorgir ja fa un temps, però no va ser fins no fa gaire que tot es va posar en marxa, explica Pedro Ortega, dissenyador de l’editorial. Així que quan donaven voltes a publicar la versió novel·lada del guió de la pel·lícula els van venir al cap aquelles novel·letes que publicava Bruguera al segle XX a Espanya i varen pensar «per què no?». Héctor Escandell estava treballant amb Cristina Amanda Tur, CAT, amb el cas del Arropiero (amb què varen publicar un llibre i han fet una sèrie) i, parlant del tema varen trobar que a tots tres els encantava la idea de recuperar aquell gènere. «Li vam proposar a Neus Escandell [editora] i va dir que sí», explica Ortega, que confessa que estan «molt emocionats» de veure com ha quedat aquest primer títol.
Ortega destaca que ell s’encarrega de l’estètica de la col·lecció i que els responsables de triar els títols que s’aniran publicant són Escandell i CAT. De fet, ja han fet una crida perquè tots aquells autors «novells o no, joves o vells» que tinguin obres que puguin encaixar en la col·lecció, «de sèrie B o de sèrie Z» les envïin. De moment, ja n’han rebut un parell que estan valorant per publicar a la col·lecció Meteoro, un nom i un logo que van sorgir molt ràpid a una reunió a tres bandes.
«Literatura barata de preu, però no de qualitat»
Tot, a l’estètica de la col·lecció, està pensat. Portades que recorden a aquelles de Bruguera, sense solapes i satinades, paper off-set... I a un preu molt assequible. En un primer havien de ser deu euros, però finalment varen decidir que 9,99. «És un 666 cap per avall», apunta Ortega, que confia en què la sèrie serveixi per animar la gent a la lectura i que destaca: «És una literatura barata de preu, no de qualitat. I un regal perfecte per Sant Jordi».
Ortega, Escandell i CAT, impulsors de la col·lecció, han rebut ja alguns manuscrits per publicar
CAT recorda que va ser mentre treballaven amb el cas de l’Arropiero quan ella i Escandell van començar a parlar de literatura i, entre altres coses, de les novel·les de sèrie B que llegien el seu avi i el seu pare. «Principalment de ciència ficció, però també de l’oest i de terror», comenta la periodista i escriptora, que encara conserva aquells llibres. El procésde crear la col·lecció va ser «molt divertit». A més, destaca que tot i que el primer volum és una obra d’Héctor Escandell i Vicent Torres, la idea amb què neix Meteoro és animar la gent que escriu a publicar les seues històries. En el seu cas, de moment, no es planteja animar-se. CAT recorda que els manuscrits han de tenir entre 20.000 i 40.000 paraules i que tot i que els gèneres clàssics d’aquestes novel·les són els que són, a la col·lecció seran «un poc flexibles». Això sí, l’autora fa una advertència: com detecti que alguna de les propostes s’han fet amb intel·ligència artificial quedarà fulminantment descartada. De moment, el que es plantegen és publicar, com a mínim, dos títols a l’any. Més si es dona el cas. El que li faria molta gràcia, confessa, és que alguns escriptors de l’illa surtin «de la seua zona de confort» i escriguin novel·les pulp.
Quan se li pregunta per la novel·la, Escandell recorda aquelles pel·lícules dels anys 80 i 90 de les que, després de l’èxit, s’escrivien novel·les. Ell i Vicent Torres tenien el guió de ‘Los crímenes del día de Todos los Santos’, que es va rodar l’any 2015, i els va encantar la idea de convertir-lo en novel·la. Això sí, han hagut de fer «una revisió gorda», del text per a la seua publicació. Alguns personatges, de fet, tenen més història al llibre que a la pel·lícula, estan «un poc més desenvolupats». «És com la versió llarga», comenta el director, que destaca que les novel·les d’aquest gènere són, como diria la seua àvia «mengívoles». Quan se li pregunta si han pensat publicar alguna preqüela, confessa que alguna idea han tingut, sobretot per explicar d’on ve aquesta afició dels protagonistes de convertir els hippies en sobrassades.
La primera novel·la de la col·lecció Meteoro, es presentarà aviat, «abans de Sant Jordi»
Escandell explica que amb aquesta col·lecció té la sensació que se li ha obert una finestra per donar sortida literàriament (sigui a Meteoro o no) a projectes, guions, que té llestos i que, de moment, no s’han pogut rodar. «És molt complicat treure una pel·lícula», comenta abans de confessar, no es sap si seriosament o fent broma, que el darrer rodatge, el des gegant des Vedrà, li ha deixat conseqüències «físiques i psicològiques». De moment, encara no sap quan es farà la presentació del llibre. Només sap que «abans de Sant Jordi». De momento, està encantat amb l’edició. «És meravellós el que ha fet Pedro. Amb només tres coses ha entés perfectament el que tenia al cap i ho ha millorat», comenta Escandell, que ja està llegint algunes de les novel·les que han arribat i entre les que estarà el segon volum de la col·lecció.
Suscríbete para seguir leyendo
