Calendari: ’Temps de dones, dones en el temps’

W. Maathai, primera africana Nobel de la Pau

Wangari Maathai, a la il·lustració del calendari. / Laura Romero Peralta

WANGARI MAATHAI

Època: 1940-2011

País: Kenia

Va ser la primera presidenta del Consell Econòmic, Social i Cultural de la Unió Africana.

Primera dona africana en rebre el Premi Nobel de la Pau. Aquesta és Wangari Maathai, una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES. NAscuda a Kenia, va començar a anar a l’escola amb vuit anys i als onze ba passar a una escola catòlica. A més d’aprendre molti estar protegida de la sublevació Mau Mau, es va convertir. Va ser una dels 300 africans seleccionats l’any 1960 per anar a estudiar als Estats Units, on es va graduar en Biologia abans de tornar a Kenia, a l’escola universitària de Nairobi on va trobar que li havien robat la plaça per donar-la a un home. L’any 1977 va fundar el Moviment Cinturó Verd que ajudava les dones del país i va lluitar per la democràcia al seu país, on va ser arrestada en un parell d’ocasions per la seua lluita.

