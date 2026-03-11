Biblioteca municipal d’Eivissa: Escriptor del mes
Blai Bonet, del seminari a ‘El mar’
BLAI BONET | Època: 1926-1997 | País: Mallorca (Espanya) | La casa de Santanyí de Blai Bonet és ara un museu que es pot visitar.
Aquest març l’escriptor del mes de la biblioteca de Can Ventosa és un repetidor: Blai Bonet, que ja ho va ser l’any 2011. Nascut al si d’una família humil, Bonet va començar els estudis de llatí, grec i humanitats al Seminari de Palma amb deu anys, però va haver de deixar els estudis per una afecció pulmonar que es va mantenir al llarg de la seua vida i per la que va passar per alguns sanatoris. Precisament durant la seua estada al de Caubet (Banyola) va començar l’escriptura de la que va ser la seua obra més coneguda: ‘El mar’, amb la que va guanyar el Premi Joanot Martorell l’any 57. Els anys 50 i 60, coincidint amb el resorgir de la literatura catalana, Blai Bonet va viure la seua època de major reconeixement, però a partir dels anys 70, quan va tornar a Mallorca, va viure una mena d’exili interior i va començar a allunyar-se dels cercles literaris. Ell i la seua obra reviscolaren l’any 87 amb la publicació del poemari ‘El jove’.
