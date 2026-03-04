Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Migración en IbizaPelea en centro de menoresFenómenos astronómicos en IbizaCadáver Formentera
instagramlinkedin

Calendari: Temps de dones, dones en el temps (pioneres)

Carmen de Burgos, admirada ‘Colombine’

CARMEN DE BURGOS, ‘COLOMBINE’| Època: 1867-1932 | País: Espanya| L’any 1921 va liderar la primera manifestació sufragista d’Espanya.

Carmen de Burgos a la il·lustració del calendari. | Laura Romero Pereira

Carmen de Burgos a la il·lustració del calendari. | Laura Romero Pereira

Redacción Ibiza

Eivissa

Periodista, escriptora, traductora i activista dels drets de la dona. Aquesta és Carmen de Burgos y Seguí, més coneguda com a Colombina i una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació intersindical del sindicat STES. Va signar els seus textos amb nombrosos pseudònims, però el més conegut va ser el de Colombine. Pertanyent a la Generació del 98 i l’Edad de Plata, se la considera la primera periodista professional en llengua castellana a Espanya. També va ser la primera corresponsal de guerra (va anar a la guerra de Melilla l’any 1909). Va titular-se com a mestra i es va allunyar del seu marit, que la maltractava. L’any 1902 publicava una columna al periòdic El Globo on analitzava situacions de la dona i a partir de 1903, diària a Diario Universal amb el seu pseudònim més popular. Va viatjari va ser activista del vot femení.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents