Calendari: ‘Temps de dones, dones en el temps’
Christine de Pizan, humanista del segle XV
CHRISTINE DE PIZAN | Època: segls XV | País: Itàlia| La seua defensa de l’educació femenina i la crítica al discurs patriarcal anticipen idees desenvolupades segles després.
Precursora del feminisme. Així està considerada ‘La ciutat de les dames’, l’obra escrita el 1405 per Christine de Pizan, una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES. Filla d’un mestre i astròleg, es va criar a la cort de Carles V de França, on es va educar. en quedar vídua als 25 anys va fer-se escriptora professional per mantenir la seua família. Els seus poemes, cançons i balades li varen donar popularitat i fans, entre ells molts nobles medievals. Molta de la seua obra contenia informació biogràfica d’ella, el que no era habitual a l’època, i transmetia la tristesa de la mort del seu marit. La seua obra es va fer popular de seguida. A partir de 1399 va començar a escriure sobre els drets de les dones i va fundar La Querelle de la Rose, una agrupació femenina per debatre l’accés de les dones al coneixement.
