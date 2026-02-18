Escriptora del mes: Centenari del seu naixement
Llanos Lozano, mestra de generacions
LLANOS LOZANO
Época: 1926
País: Madrid (Espanya)
A més de dedicar-se a la docència va ser regidora del PSOE a l’Ajuntament d’Eivissa la legislatura 1983-1987.
La biblioteca de Can Ventosa recorda aquest mes l’escriptora Llanos Lozano en el centenari del seu naixement. Nascuda a Madrid, va quedar òrfena als 13 anys, va marxar a Albacete i va estudiar Filosofia i Lletres a la Universitat de Múrcia, on va obtenir el Premi Extraordinari l’any 1949. Va viure a la capital d’Espanya i a Califòrnia i l’any 1965 va arribar a Eivissa per treballar a l’institut Santa Maria i, més tard a Sa Blanca Dona.
Va ser mestra de diverses generacions d’eivissencs, que gaudiren de la seua forma d’explicar i fer entendre la filosofia. A més, va impartir classes a la universitat Oberta per a Majors. Columnista a Diario de Ibiza, va editar ‘Apunts de filosofia’, que encara avui s’empra als instituts, així com recopilacions dels seus articles de premsa. Va rebre la Medalla d’Or de l’Ajuntament d’Eivissa, el Premi 8 de Març, el Premi Illes Pitiüses de Diario de Ibiza i el Ramon Llull del Govern balear.
