Concepción Arenal, el repte de la universitat

Calendari: Temps de dones, dones en el temps (activistes)

Concepción Arenal a la il·lustració del calendari. | Laura Romero Pereira

Redacción Ibiza

CONCEPCIÓN ARENAL

Època: 1820-1893

País: Espanya

Vestida d’home va participar a tertúlies polítiques i literàries, on va defensar les seues idees liberals i progressistes.

Volia ser advocada. I per poder entrar com a oient a la universitat es va haver de disfressar d’home. Aquest fet explica molt bé com era Concepción Arenal, una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES. Arenal va ser pensadora, activista, poeta i dramaturga, a més d’una pionera del feminisme espanyol i està considerada precursora del treball social al país. Al llarg de la seua vida va denunciar la desigualtat i la injustícia que veia a la societat, entre elles la condició de la dona al segle XIX. Va ser la primera dona premiada per l’Academia de Ciencias Morales y Políticas per la seua obra ‘La beneficencia, la filantropía y la caridad’ i va fundar una societat dedicada a construir cases barates per a obrers. Per cert, que quan la varen enxampar a la universitat el rector li va fer un examen i, en aprovar, la varen autoritzar a anar a classe.

TEMAS

