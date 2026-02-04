Activistes: Calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’
Mary Wollstonecraft, pionera
MARY WOLLSTONECRAFT | Época: 1759-1797 | País: Regne Unit | És la mare de Mary Shelley, autora de la novel·la ‘Frankenstein’.
«No desitj que les dones tenguin poder sobre els homes, sinó sobre elles mateixes». És la frase de Mary Wollstonecraft que apareix al calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STEs, dedicat enguany a les activistes. Va ser escriptora professional i independent a Londres, cosa que no era habitual a l’Anglaterra del segle XVIII. A la seua obra ‘Vindicació dels drets de la dona’ va argumentar que les dones no són inferiors als homes, però ho semblen perquè no rebien la mateixa educació que ells. Aquesta obra va establir les bases del feminisme liberal. La seua vida ha despertat quasi més curiositat que la seua obra. Va morir molt jove, amb només 38 anys degut a complicacions després del naixement de la seua filla. Va deixar manuscrits inacabats. Està considerada una de les figures fundacionals de la filosofia feminista.
