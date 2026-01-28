366 dies amb la investigació contra el càncer
El calendari d’Eroski ha aconseguit una xifra rècord, 42.000 euros, per a l’associació Elena Torres per a la detecció precoç del càncer
Menjant un arrosset a la vora de la mar, servint-se una copa generosa, jugant amb les botelles, pelant patates, passejant pel camp, esmorçant, fent-se un cafè... Són algunes de les fotografies del calendari solidari de 2026 impulsat per Grupo Eroski en col·laboració amb l’agència Imam Comunicación que enguany ha aconseguit tot un rècord. S’han venut els 4,.000 exemplars que es varen fer. Amb el que això significa: una bona quantitat de sous per a la’associació Elena Torres para la Detección Precoz del Cáncer. Més de 42.000 euros s’han aconseguit amb aquesta iniciativa. Ha set la primera vegada que s’han superat els 40.000 euros recaptats: 42.057 (5.691 més que l’any passat).
El calendari compleix enguany vuit anys i va ser un projecte que va sorgir del cap de José Izquierdo, cap de zona de Grup Eroski a Eivissa i Formentera, i en aquests vuit anys ha aconseguit al voltant de 150.000 euros per a la investigació contra el càncer. En concret, al projecte que lidera la investigadora del CSIC Priscila Monteiro Kosaka: «Es centra en el desenvolupament d’una tecnologia altament sensible amb què detectar les proteïnes que circulen pel torrent sanguini i apunten el desenvolupament del tumor». Un projecte que, recorden, es troba en la seua quarta fase: «Es coneix com a prova de concepte en laboratori amb mostres reals, gràcies a les donacions de ciutadans i de les empreses que col·laboren». A més, destaquen que ha rebut «la prestigiosa beca Fero» i que col·labora amb l’Hospital Universitario 12 de Octubre i el Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques.
«El càncer és una malaltia que ens toca a tots de ben a prop»
Vista la generosa recaptació aconseguida enguany amb la venda dels calendaris als establiments que la cadena de supermercats té a l’illa, tant Izquierdo com la presidenta de l’associació, Carmen Gutiérrez, i la Ceo d’Imam Comunicación, Montse Monsalve, estan feliços. «Vàrem començar fa deu anys recollint al voltant de 10.000 euros i ara hem arribat als 42.057 euros», va explicar Izquierdo durant l’acte, a un dels establiments, en què la cadena de supermercats va entregar el xec a la presidenta de l’associació. Un acte que no es varen perdre algunes de les voluntàries de l’agrupació, que també apareixen al calendari. A la darrera foto, la de desembre, compartint una safata de menjar japonès. Cap d’ells es va voler oblidar, durant l’entrega del xec, de totes les persones que han col·laborat amb aquesta causa de la investigació contra el càncer comprant el calendari. Tampoc de les empreses que hi han col·laborat. «És una satisfacció enorme veure el compromís de la gent», va indicar Izquierdo, que va recordar que el càncer és una malaltia que, per desgràcia, a tothom toca de prop.
No només la recaptació va ser de rècord. També la venda de calendaris. Mai no s’havies esgotat tan aviat. De fet, aquesta setmana ni el propi Izquierdo en tenia un al seu despatx. A les fotografies, fetes per Iris Solana, apareixen empresaris de les Pitiüses promocionant els seus productes alimentaris o els d’altres empresaris d’Eivissa i Formentera: oli, vi, cafè, licors, pa, confotures, aperitius, olives... «Estam molt orgullosos, han quedat molt polits i estam molt contents amb tot el que es transmet a les pàgines i les històries que expliquen», destaca Monsalve, qui afegeix que un dels objectius del calendari és, a través de les imatges, promocionar un estil de vida saludable i la dieta mediterrània «com a forma de prevenció».
La presidenta de l’associació, igual que Izquierdo, va viatjar també al passat amb la memòria, recordant el naixement de l’associació, ara fa deu anys: «Hem crescut moltíssim i hem arribat a aconseguir, amb totes les iniciatives, prop d’un milió d’euros per a la investigació per a la detecció precoç del càncer». Gutiérrez sap molt bé del que parla. I és que l’associació porta el nom de la seua filla, Elena, qui va morir ben jove, víctima d’aquesta malaltia. Ara, l’associació, que ja està pensant en la propera edició del calendari, té projectes que van més enllà de les Pitiüses, segons han avançat, tot i que encara no han donat els detalls.
