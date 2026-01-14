Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Escriptora del mes: biblioteca de Can Ventosa

Jane Austen, immensa i inoblidable

JANE AUSTEN | Època: 1775-1817 | País: Regne Unit | Tots els exemplars publicats de ‘Mansfield Park’ en 1814 es van esgotar en només sis mesos.

Jane Austen, a la fotografia del fulletó de la biblioteca de Can Ventosa. | DI

Jane Austen repeteix com a protagonista a la biblioteca de Can Ventosa. Ja va ser l’escriptora del juliol de 2017 en recordatori de la seua mort, ara, al desembre s’han fet 250 anys de seu naixement i, a més, en gener va ser el mes en què es va publicar la seua obra més reconeguda i, segurament, llegida: ‘Orgull i prejudici’. Així, la biblioteca torna a recordar-la.

Jane Austen va viure durant l’època georgiana a Anglaterra. Les seues obres estan plenes d’ironia, tot i que sempre volten sobre el matrimoni de la seua protagonista. Alguns la consideren autora de novel·les romàntiques mentre que altres veuen una vessant més feminista i, fins i tot, el pensament de Mary Wollstonecraft amagat entre les seues paraules. Les primeres versions de les seues obres les va escriure entre 1795 i 1799. ‘Sentit i sensibilitat’ la va publicar signada com «per una dama», tot i que mes endavant ja es va saber que era ella.

