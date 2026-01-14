Alumnes pitiüsos pinten Europa
Escolars d’Eivissa i Formentera participen al calendari ‘Pinta Europa’ 2026 després de guanyar un concurs escolar
Boixos i boixes de tot Europa agafats de les mans. Les estrelles símbol de la Unió Europea reflectint-se a la mar. Braços de tota mida icolor mostrant la força de la unió. Totes les banderes formant la corona de llorer o un pont pel que travessar un riu. També com a emoticones somrients. Són només alguns dels dibuixos que il·lustren el calendari ‘Pinta Europa’ de 2026, que acaba de presentar el Govern balear. Entre ells, alguns l’alumnes de les Pitiüses.
Cada mes està il·lustrat amb una de les creacions artístiques guanyadora del concurs del mateix nom convocat l’any passat: «Una iniciativa educativa que té com a objectiu apropar la Unió Europea a l’alumnat de sisè de Primària a través de la creativitat i recollir la visió dels infants sobre Europa i els seus valors». Aquest concurs l’organitza Europe Direct Illes Balears (amb el suport de la Fundació Illes Balears Europa, la conselleria de Presidència i la Coordinació de l’Acció de Govern i Cooperació Local) i es convoca a tots els escolars del darrer curs de Primària dels centres educatius de les Balaears, als que s’animava a presentar un dibuix, només un, que mostràs com veuen la Unió Europea.
Aquesta darrera edició del concurs han participat més de mig miler d’estudiants, tot un rècord. En total, han presentat dibuixos 518 alumnes, quan l’edició passada aquesta xifra va ser de menys de la meitat: 238. La participació ha augmentat a totes les illes excepte a Formentera, on ha caigut de forma considerable, destaquen des del Govern, que ha publicat totes les il·lustracions que formen part del calendari. Un jurat s’ha encarregat de triar els tres millor dibuixos de cada illa, creacions que il·lustren els dotze mesos de l’any. A més, entre tots els dibuixos presentats el jurat (format per set representants institucionals i educatius d’arreu de les illes) en va triar el millor: el Premi Especial Illes Balears. Aquest dibuix és, precisament, el que apareix a la portada del calendari. Doncs tot i la petita participació, el millor dibuix de Balears és el d’una formenterera: Thaily Ortiz Cornejo, del col·legi Verge Miraculosa. El seu dibuix representa dos mans, de dos persones amb pells de colors diferents, que s’agafen del braç. Al costat, les estrelles amb el lema del concurs de dibuiz i, a l’altre cantó de la imatge, un mapa d’Europa una mica abstracte i amb taques de colors on les illes (no només les Balears) tenen una gran importància.
A aquesta mateixa illa, Formentera, els guanyadors han set tres escolars del centre Mestre Lluís Andreu: Ione Sánchez Fernández, Sergi Torres Peix i Daniela Garciolo Tur. En el cas d’Eivissa, el primer premi va ser per Lina El Bakkali Ben Yechou (Sa Graduada), Valeria Vicente Ramos (Poeta Villangómez) i Mia Layla Saidi (Nostra Senyora de Jesús).
Des del Govern destaquen que els dibuixos premiats «reflecteixen una Europa diversa, solidària i propera, vista des de la mirada dels infants de les Illes Balears, i evidencien l’interès creixent dels centres educatius per treballar els valors europeus a l’aula».
