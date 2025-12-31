Un any entre la Xirgu i Carme Planells
Acaba l’any 2025, 365 dies dedicats a les dones del món del teatre al calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’.
De Margarita Xirgu a Carme Planells. 365 dies amb dones del teatre. Aquest ha set l’any 2025 al calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES i que a les Pitiüses el sindicat STEI té cura perquè arribi a tot aquell que tingui interès. Arriba el moment d’acomiadar-se d’aquestes dones del món del teatre que han protagonitzat les seues pàgines, mes a mes, donar una darrera ullada i intentar que l’esperit d’algunes d’elles es quedi amb naltros.
Durant tot l’any el calendari ha volgut destacar la feina de les actrius, les directores i les dramaturgues, evidentment. Però també algunes de les moltes que han destacat a altres camps del teatre, com el maquillatge, el vestuari, la formació d’actors, les que escriuen en altres llengües... I aquí està la importància d’aquesta iniciativa que porta anys recuperant de l’oblit les dones que han destacat a algunes disciplines: l’arqueologia, la literatura, el cinema, els esports, la música... i que restaven oblidades, aclaparades pel pes d’una història explicada sempre des del punt de vista dels homes.
El mes de gener es va dedicar, com no podia ser d’una altra manera, a les pioneres en el món del teatre: Mercedes Carvajal de Arocha, María de Zayas Sotomayor, Rosine Bernardt, Kathleen López Kilcoyne i, potser la més coneguda, Margarita Xirgu. Nascuda a les acaballes del segle XIX, sent poc més que una boixa va haver de fer-se càrrec de la seua família en morir el seu pare. Aficionada a la lectura des de ben petita va ficar-se a la pell de moltes de les dones de García Lorca, a qui va conèixer. Va tenir la seua companyia i va morir a l’exili, decidida a no tornar a Espanya fins que acabàs la dictadura.
Famoses i desconegudes
Pel calendari de l’any que ja marxa han passat també algunes dones de teatre ben famoses. Sobretot les actrius: Alba Flores, Meryl Streep, Itziar Castro, Lola Herrera, Cate Blanchet, Emma Thompson, Anabel Alonso, Antonia San Juan... Però també autores con Agatha Christie o Maya Angelou. I, fins i tot, una gran mestra de teatre reconeguda com Cristina Rota. Com no podia ser d’una altra manera, el calendari també ha destacat alguns dels personatges femenins més feministes de la història del teatre: Antígona (es va enfrontar al seu tio i rei de Tebas per honrar la mort del seu germà), Laurencia (protagonista de ‘Fuenteovejuna’ que denuncia la covardia dels homes del poble), Anna Fierling (la mare coratge creada per Bertolt Brecht) i Rosaura (heroïna de ‘La vida és somni’, de Calderón de la Barca).
Però també dos dones relacionades amb Eivissa han set protagonistes de les dotze portades dels mesos de 2025 del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’: Merche Chapí Orico, directora i gran mestra de teatre a l’illa, impulsora del Grup Amateur de Teatre (GAT) i Carme Planells Muntaner, dramaturga i directora, a més d’una de les integrants d’Iguana Teatre. Chapí apareix al mes de març, dedicat a les directores, on comparteix espai amb altres tres dones que s’han posat al front de produccions teatrals: Ceres Machado, Silvia Albert Scopale i Marga Borja. Planells, en canvi, és una de les protagonistes d’aquest mes, desembre, dedicat al teatre escrit en altres llengües de l’Estat espanyol. L’eivissenca, de qui s’inclou una de les il·lustracions que ha fet per a aquesta edició Ariadna Pérez, comparteix mes amb Maria Xose Queizan, Inma Rodríguez García i Elena Gusano Galindo.
Per cert, que s’acaba 2025, però el calendari segueix endavant. Ja s’ha fet públic el de 206, que tindrà com a protagonistes a les dones activistes i que ha il·lustrat, en aquesta ocasió, la gallega Laura Romero. Entre les protagonistes d’aquesta nova edició de ‘Temps de dones, dones en el temps’, apareixen noms com Concepción Arenal, Carmen de Burgos, Mary Wollstonecraft, Greta Thunberg, Helena Maleno, Simone de Beauvoir, Clara Campoamor, Dolores Ibárruri o Rosa María Calaf. Com sempre, al final s’inclou tota una sèrie de propostes didàctiques per treballar a les aules. S’obre, així, una altra finestra per explorar i descobrir més dones extraordinàries.
