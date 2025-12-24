Suplemento Mola
Boleta: «A les boles d’arbre de Nadal no ens agraden els gats»
Segur que a casa en teniu alguna, aquests dies, penjada de l’arbre.
Són les boletes de Nadal. Aquesta, curiosament, té la cara de Carol Brest, responsable d’Acrobati-k i es passeja per Vila.
Què fa una boleta con tu passejant-se per Vila?
De tant en tant m’escap de l’arbre per gaudir de totes les coses polides que hi ha a Eivissa, m’agrada especialment la caseta de Nadal de s’Alamera, el mercat nadalenc i tots els xous tan guays que hi ha a la carpa.
I te deixen fugir de l’arbre així, sense problemes?
No! Però com sóc una bola de les que es posen baix de l’arbre, i de vegades, fins i tot, de les de la part de darrere, quan ningú se n’adona, aprofito per fer-me una volta per la ciutat.
No faig més que veure vídeos de gats que li fan autèntiques entremaliadures als arbres de Nadal i les boles. Has viscut mai algun episodi d’aquests?
Doncs veuràs… Marta, jo sóc una bola que ha passat de generació en generació i de família en família i, per desgràcia, m’ha tocat viure algun cas de cases mascotes felines. Sincerament, per als adorns penjants com jo aquest tipus de mascotes són el pitjor! Les boletes preferim hàmsters, ocellets o qualsevol animaló que es quedi a una gàbia!
«Sóc un adorn de plàstic resistent, dels d’abans, i he de dir que aguanto molt bé les trompades»
Has caigut mai de l’arbre? Fa mal?
He caigut… i diverses vegades! Algun cop per causa d’algun boix petit, la segona amenaça més terrible per a les boles com jo! Però sóc un adorn de plàstic resistent, dels d’abans, i he de dir que aguanto molt bé les trompades.
Ets més del Pare Noel o dels Savis d’Orient?
Em van fabricar, al costat de les meues germanes, en una caixa de sis, per a una edició especial del Pare Noel, per això sóc blanca i vermella, però t’he de confessar que a les seues majestats els tinc estima i els respecte.
Tens una situació privilegiada, penjada de l’arbre. Imagín que veu els Reis i el Pare Noel deixar els regals. Com és aquest moment?
Sí, molt privilegiada. Encara que… he de dir-te que veure’ls tan de prop, impressiona. Em continua fascinant veure’ls empassar-se les galetes, Nadal rere Nadal.
«Veure tan de prop el Pare Noel i els Reis, impressiona. Em continua fascinant veure’ls empassar-se les galetes»
Has vist canvis en els nadals després de tants anys a l’arbre?
Molts! És impressionant els regals tecnològics que hi ha avui. Que, per cert, a Papà Noel i els Reis no els agraden molt... Són més de regals tradicionals, però els iPhone estan molt de moda a les cartes que reben.
L’estrella de Nadal de la punta de l’arbre genera moltes envejes?
A veure…. S’ho té una mica cregut eh! Ja cansa, tanta lluentor i tant «estic al cim». Sabem que és una figura primordial, però bé, tots tenim importància a l’arbre. D’altra banda, Marta, t’he de dir que per al pròxim Nadal, el de 2026, estic seguint una estratègia i m’he proposat ser la primera bola que coroni l’arbre. Ja està bé d’aquesta discriminació nadalenca! De fet, em presentaré al teatre Pereyra el dos al gener amb el meu espectacle ‘La boleta que volia ser Estrella’, que parla d’aquest tema tan polèmic en la comunitat de l’arbre de nadal.
I amb els llums... Com és la relació?
Ai! És un tema molt embullat, van per lliure, no hi ha molta relació però hi ha bon rotllo. Tenen la seva espurna...
S’ha espantat algun cop en veure què pengen de l’arbre les noves generacions?
Oh! Quant de mal ha fet tiktok i el moviment aesthetic. Ara, qualsevol cosa pot ser nadalenca. No hi ha respecte pels adorns tradicionals.
Com portes això de treballar 24/7 aquests dies?
És dur, però és el nostre deure nadalenc. Igual que els policies, tenim un lema: «Adornar i servir».
I què fas la resta de l’any? Amb tantes vacanvces...
Principalment, agafar pols a la caixa. De vegades, abonyegar-nos i altres cops se’ns perd el ganxet…. Però no ens ve malament el descans, en algun any mogudet patim alguna mudança i alguna de naltros es perd. Són danys col·laterals.
En els teus passejos per la ciutat... Com estàs veient les compres aquests nadals?
Bé… ja saps que ara molta gent compra per internet, i això està molt lleig! Hem de continuar comprant en el comerç local, que és el que manté a una ciutat viva i polidoia, perquè les botigues i els comerços amb els seus aparadors decorats, són els segons consumidors de boletes de nadal. I els tenim una gran estima!
«Al Pare Noel i els Reis no els agraden molt els regals tecnològics, però els iPhone estan de moda a les cartes que reben»
Et podrem veure a la desfilada d’arribada del Pare Noel a Eivissa?
Per descomptat! Estaré amb la meua germana, que es diu Bolona i amb el Pare Noel i tots els seus amics! No em perdo la desfilada, és un dels meus esdeveniments preferits de l’any.
Com et prepares per a aquestes dates? Què es necessita per ser una boleta de Nadal?
Jo no em preparo! Em preparen! Em treuen de la caixa… em passen un drap… una miqueta de cola si se’ns ha aixecat alguna cosa... i a brillar! Per a ser boleta cal tenir un gran esperit nadalenc, brillar i saber estar tot el dia penjada. Hi ha moltes que no aguanten la pressió.
Què has demanat a la carta del Pare Noel o els Reis Mags?
Ai Marta! Per a mi no solc demanar res, em conformo amb estar calenteta a la casa d’una bona família, preferiblement sense gats ni boixos massa petits. Estar amb la meua germana Bolona, en la cara visible de l’arbre i, si pot ser, que no em posin el caganer a prop. Sóc una bola senzilla…
Suscríbete para seguir leyendo
- Lotería de Navidad | Un quinto premio, dotado con 60.000 euros, cae en Ibiza: 77.715
- La terminación del Gordo deja 350.000 euros en Ibiza: 'No es mucho dinero, pero sí mucha alegría
- Cuando abandonar a un hijo sale barato en Ibiza
- La Policía Nacional alerta del delito de moda en Ibiza: 'Prácticamente había desaparecido
- Suspendidas por 'motivos meteorológicos' todas las actividades de Navidad al aire libre en Ibiza
- Obras en Ibiza: La reforma del entorno de Vara de Rey comenzará a mediados de enero
- Una mujer resulta herida al volcar con su coche en Jesús
- Ya es oficial, inaugurado el paseo de acceso al Parador de Ibiza: 'Permitirá que Dalt Vila vuelva a tener vida