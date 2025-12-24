Suplemento Mola
Anabel Alonso, humor a tele, cine i teatre
ANABEL ALONSO
Època: 1964
País: Barakaldo (Espanya)
És la veu espanyola de Dory, de la pel·lícula ‘Searching Nemo’ i les seues seqüeles.
No deu haver-hi pràcticament ningú a aquest país que no conegui Anabel Alonso, una de les darreres protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES. Nascuda al País Basc, Alonso va tenir clar des de ben petita que volia ser actriu, però va estudiar Turisme per satisfer els seus pares. Un cop acabada la carrera va fer la seua.
El seu primer paper, el que li va donar reconeixement, va ser el de Pruden, de la sèrie ‘Los ladrones van a la Oficina’, seguit del de ‘7 vidas’, on va interpretar una lesbiana que fracassa com a actriu.
Al llarg de la seua carrera ha rebut nombrosos premis i reconeixements, entre ells diversos Fotogrames de Plata. També l’han nominat un parell de cops als premis de la Unión de Actores i els Goya.
