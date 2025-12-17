Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Normas urbanísticas Sant JosepMuere Antonio BonedCementerio Formentera tendrá espacios para entierros de otras religionesLas normas provisionales mantienen opción b para don pepe en Sant JosepEl kárate ibicenco noquea a sus riavales en tenerife
instagramlinkedin

Biblioteca de Vila: Escriptor del mes de desembre

Joan Amades, el poeta de la cultura popular

JOAN AMADES | Época: 1890-1959 | País: Barcelona (Espanya) | Esperantista, va participar al congrés sobre aquest idioma a Barcelona lpanu 1909.

Joan Amades, a la fotografia que apareix al fulletó de la biblioteca. | A. E.

Joan Amades, a la fotografia que apareix al fulletó de la biblioteca. | A. E.

Nascut a Barcelona, de petit va deixar l’escola per treballar al negoci familiar de draperia i, més tard, com a llibreter als Encants del mercat de Sant Antoni, el que li donà accés als llibres amb què es va formar. L’any 1915 va començar a interessar-se pel folklore i tres anys després inicia la publicació de la sèrie ‘Cançons populars catalanes’. L’any 21 granya el IV Certamen del Centre de Lectura de Reus per un recull de cançons populars de la comarca del Camp i enceta la seua relació epistolar amb etnògrafs i folkloristes.

Entra a l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya amb la que inicia la seua tasca recol·lectora. Després de més premis i de patir una hemiplegia l’any 1947 comença la publicació de la ‘Biblioteca de Tradicions Populars’ (42 volums) i entre el 50 i el 51 el ‘Costumari Català’ (cinc volums) i ‘Folklore de Catalunya’ (tres volums).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents