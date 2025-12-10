Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

María Xosé Queizán, gallega i feminista

MARÍA XOSÉ QUEIZÁN | Época: 1939 | País: Vigo, Espanya | Va guanyar el Premi de la Xunta de Galicia pel guió de cinema ‘Prisciliano’.

María Xosé Queizán, a la il·lustració del calendari. | Ariadna Pérez

Feminista i dona de teatre. Així és María Xosé Queizán, una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació intersindical del sindicat STES. Escriptora i catedràtica de llengua i literatura gallega va començar la seua carrera a la literatura sent només una adolescent, escrivint articles a premsa. L’any 59 va fundar el Teatro de Arte y Ensayo i durant un any va dirigir el Teatro Popular Galego. Ha treballat conte, novel·la, assaig, teatre i poesia, a més de la traducció. Autora d’assajos feministes, ha tractat temes com la colonització sexual o l’escriptura no androcèntrica.

L’any 89 va publicar l’obra ‘Antígona ou a forza do sangue’, amb què va quedar finalista del Premio álvaro Cunqueiro de teatre. És la fundadora de la revista Festa da palabra silenciada, que formen només dones i que dirigeix des de 1983.

