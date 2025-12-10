Teatre: ‘Temps de dones, dones en el temps’
María Xosé Queizán, gallega i feminista
MARÍA XOSÉ QUEIZÁN | Época: 1939 | País: Vigo, Espanya | Va guanyar el Premi de la Xunta de Galicia pel guió de cinema ‘Prisciliano’.
Feminista i dona de teatre. Així és María Xosé Queizán, una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació intersindical del sindicat STES. Escriptora i catedràtica de llengua i literatura gallega va començar la seua carrera a la literatura sent només una adolescent, escrivint articles a premsa. L’any 59 va fundar el Teatro de Arte y Ensayo i durant un any va dirigir el Teatro Popular Galego. Ha treballat conte, novel·la, assaig, teatre i poesia, a més de la traducció. Autora d’assajos feministes, ha tractat temes com la colonització sexual o l’escriptura no androcèntrica.
L’any 89 va publicar l’obra ‘Antígona ou a forza do sangue’, amb què va quedar finalista del Premio álvaro Cunqueiro de teatre. És la fundadora de la revista Festa da palabra silenciada, que formen només dones i que dirigeix des de 1983.
Suscríbete para seguir leyendo
- Unas antenas agrietan el techo de un edificio en Ibiza y amenazan con derrumbarlo
- Noelia Pérez, atleta de Ibiza campeona del mundo de DEKA Fit: «Tenía opciones de podio, pero no esperaba ganar»
- Los precios para pasar la Nochevieja en los hoteles de Ibiza se disparan
- Usuarios del bus en Ibiza sin residencia legal dejan de tener acceso a la gratuidad
- Siauw, dueña de una vivienda en peligro en Ibiza: 'Me han dicho que se puede caer el techo en uno o dos años
- El día en que en las calles de Ibiza se habla en guaraní
- Rafael Triguero, alcalde de Ibiza: «Los dos asentamientos más grandes de la ciudad están en el juzgado»
- Lujo y tradición mediterránea: así es la casa con vistas al mar y muros de piedra seca que se vende por 2 millones en Formentera