teatre: Calendari ‘temps de dones, dones en el temps’
Nascuda a Ibiza a mitjans dels anys 60, Carme Planells Muntaner, una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’ (editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES), va estudiar Filologia Catalana i es va especialitzar en planificació i serveis lingüístics, lingüística forense i documentoscòpia.
En el món de la dramatúrgia va formar-se amb
Suscríbete para seguir leyendo
- Robos en Ibiza: Los vecinos se hartan de la inseguridad en ‘Cala de Bronx’
- Ibiza se prepara para lluvias y tormentas en el inicio de semana: lloverá estos días
- Oportunidad en Ibiza: a la venta un ático con piscina y vistas panorámicas en Valverde
- Hastío con la delincuencia en 'Cala de Bronx': 'Muchas casetas y mucha fiesta, pero aquí no hay quien viva
- La licitación para las cabalgatas de Reyes y Papá Noel en Ibiza vuelve a quedar desierta
- Esta cadena hotelera busca trabajadores para la temporada de 2026 en Ibiza
- Desalojado en Ibiza doce años después de la ejecución hipotecaria
- La fiesta en una villa de lujo de Ibiza que terminó en tragedia: reabierta la investigación por la muerte de Flor Bollini, la 'chamana de los empresarios'