La «petita gran família» de l’escola El Pilar
La directora del col·legi El Pilar explica a l’Anuari de l’Educació de Balears el projecte educatiu de l’escola, que parteix de la família
«Al CEIP El Pilar ens agrada dir que som una petita gran família. Aquesta expressió, que ha sorgit de forma natural entre infants, mestres i famílies, resumeix amb senzillesa i profunditat la nostra manera d’entendre l’educació: una escola on tothom té un lloc, una veu i un vincle». Així comença l’article ‘CEIP El Pilar, una petita gran família’, publicat a la darrera edició de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears 2025, presentat recentment. «No és només una imatge bonica, sinó una realitat tangible que es viu en cada passadís, en cada aula i en cada relació», continua l’autora, Neus Marí Riera, diplomada en Magisteri en Llengua Anglesa formenterera i directora i mestra d’aquest idioma a aquesta escola.
A la publicació de l’Anuari, dirigit per Joan Amer i editat gràcies a un conveni de col·laboració entre la Fundació Guillem Cifre de Colonya, la Universitat de les Illes Balears i la conselleria d’Educació i Universitats, Marí relata com el curs 2019-2020, arran d’entrar al Programa de Millora i Transformació de Centres (PMT), han donat «un pas més enllà» en aquest concepte de «petita gran família»: «El PMT ens ha dotat de temps per reflexionar, de recursos per formar-nos i d’un marc per avançar amb coherència. A través d’un procés participatiu i col·lectiu, hem pogut definir amb més claredat el nostre propòsit educatiu i posar en valor la nostra manera de fer, en què la persona, amb totes les seves dimensions, és el centre».
La directora explica que el canvi no ha estat només metodològic o d’organització «sinó una transformació de cultura de centre, on mestres, infants i famílies formam part d’un projecte comú que aposta per una escola més humana, més reflexiva i més compromesa». Una part important, detalla, era treballar la part emocional: «Si volem educar persones capaces de conviure, decidir amb criteri i construir vincles saludables, necessitam acompanyar-les a entendre’s, a posar nom al que senten i a regular les seves emocions». Per això, explica, a tots els nivells s’inclouen activitats de treball emocional: assemblees, cercles de diàleg i, en cas que sigui necessari, espais de calma.
A l’article destaca que el centre no té una única metodologia i tenen molt clar que no hi ha una única manera d’ensenyar, tot i que el treball per projectes el qualifiquen com a «proposta estrella». Així, a diferents espais —«racons flexibles i dinàmics»— treballen el coneixement del seu entorn, la cultura, la llengua, l’actualitat... De forma lliure, els alumnes trien què fan amb la guia, que no la direcció, dels docents. A més, hi ha «tallers vivencials» com el de cuina o de joc simbòlic, especialment a Infantil. «Una de les activitats més ben valorades és el ‘Repte de ciència’, en què a partir d’una pregunta (com es poden filtrar aigües brutes?) els infants dissenyen i experimenten solucions», detalla l’article. A llengua anglesa tenen el projecte ‘Ikigai’, d’autoconeixement i les matemàtiques «es viuen com una experiència», partint de situacions reals.
«Cada activitat està pensada per fer possible que tots els infants puguin accedir, participar i avançar, partint del que ja saben i obrint camins per allò que encara han de descobrir», apunta la directora del centre, que inclou a l’article de l’Anuari imatges d’algunes de les activitats (les reproduïdes aquí). Marí indica que l’avaluació, a El Pilar’, és «un procés formatiu i continu, que ha d’ajudar l’infant a entendre que ha après». «L’avaluació no és només una qüestió de resultats, sinó de consciència personal», comenta abans d’explicar que darrerament han aprofundit en dos eines pensades per donar veu a l’alumne:la carpeta d’aprenentatge i el quadern de bitàcora i recalcar que les famílies estan constantment informades de tot els que fan els seus fills en el seu dia a dia. De fet, afirma: «Una escola com la nostra no seria possible sense la implicació constant de les famílies. Més enllà d’informar, volem implicar. I per això fomentam espais de participació real: assemblees familiars, tallers compartits, col·laboració amb l’APIMA i també suport en sortides, celebracions i moments clau».
«En definitiva, el CEIP El Pilar és una escola viva, en transformació constant, però arrelada en valors que no canvien: el respecte, l’afecte i el compromís amb l’infant. Una escola on educar és fer comunitat, i on fer comunitat és cuidar-nos, escoltar-nos i créixer junts», indica per concloure: «Perquè educar, per a nosaltres, és fer família —i aquesta família, a més d’ensenyar, aprèn a estimar».
