Suplemento Mola
Cristina Rota, la gran mestra del teatre
Calendari: Temps de dones, dones en el temps
Si hi ha una mestra d’actors i actrius a Espanya aquesta és Cristina Rota, una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’ d’enguany, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES.ascuda a Argentina, però establerta a Espanya fugint de la dictadura del seu país. Des del primer moment es va dedicar a la docència teatral i des de fa més de trenta anys dirigeix la seua escola: Escuela de Interpretación Cristina Rota. Primer associada a la Sala Mirador, de la que més tard sorgiria el Centro de Nuevos Creadores.
A més de formar altres actors, ella també va treballar com a actriu a les ordres de directors com Agustín Alezzo, Carlos Gandolfo, José Luis Gómez i Lluís Pasqual. Va fer cinema principalment durant els anys 80, alguna pel·lícula als anys 90 i un parell ja passats els 2000.
Cristina Rota
Època: 1945
Nascuda a Argentina i establerta a Espanya
És mare dels actors María i Juan Diego Botto i de Nur Levi
