Escriptor del mes: Josep Maria Llompart

Josep Mª Llompart, poeta insular

JOSEP MARIA LLOMPART | Època: 1925 | País: Espanya (Palma) | La primera llengua parlada a la família va ser el castellà, donat l’ambient militar i l’origen de la seua mare.

Josep Maria Llompart, a la fotografia del fulletó de Can Ventosa. | Aj. Eivissa

No va ser fins als cinc anys que el mallorquí va entrar en contacte real amb la llengua catalana, quan son pare, militar, va passar a la reserva i, en tornar a Mallorca, li llegia rondaies. Ja a l’institut, Llompart, escriptor del mes a la biblioteca de Can Ventosa amb motiu del centenari del seu naixement, va participar a tertúlies literàries de la postguerra. Estudià Dret a Barcelona, on escriu els seus primers poemes en català i al 1951 s’inclouen quatre peces seues a una antologia de poetes insulars. Col·labora amb escriptors com Vicente Aleixandre, Italo Calvino, Blas de Otero... L’any 64 publicà el primer manual de literatura contemporània balear. A partir dels 70 comença la seua etapa de màxima fecunditat literària. Publica moltíssim i reb, també, nombrosos premis, entre ells del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. Mor l’any 93.

