Escriptor del mes: Josep Maria Llompart
Josep Mª Llompart, poeta insular
JOSEP MARIA LLOMPART | Època: 1925 | País: Espanya (Palma) | La primera llengua parlada a la família va ser el castellà, donat l’ambient militar i l’origen de la seua mare.
No va ser fins als cinc anys que el mallorquí va entrar en contacte real amb la llengua catalana, quan son pare, militar, va passar a la reserva i, en tornar a Mallorca, li llegia rondaies. Ja a l’institut, Llompart, escriptor del mes a la biblioteca de Can Ventosa amb motiu del centenari del seu naixement, va participar a tertúlies literàries de la postguerra. Estudià Dret a Barcelona, on escriu els seus primers poemes en català i al 1951 s’inclouen quatre peces seues a una antologia de poetes insulars. Col·labora amb escriptors com Vicente Aleixandre, Italo Calvino, Blas de Otero... L’any 64 publicà el primer manual de literatura contemporània balear. A partir dels 70 comença la seua etapa de màxima fecunditat literària. Publica moltíssim i reb, també, nombrosos premis, entre ells del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. Mor l’any 93.
Suscríbete para seguir leyendo
- El final del mayor punto negro de Ibiza
- La Guardia Civil trasladó una unidad de élite a Formentera por las pateras
- Doble varapalo judicial a los bancos por conductas abusivas en Ibiza
- Multado por cargar a su empresa los gastos de una casa en Santa Eulària
- El Supremo zanja las inundaciones de 2017 en es Cubells
- Ana Mena sorprende al confesar la edad a la que perdió la virginidad y el motivo por el que lo cuenta: "Me llegué a sentir presionada"
- Consternación en Ibiza por la muerte de 27 perros de caza hallados en un ferry hacia el puerto de Palma
- La chumbera de Ibiza, en peligro: Salvar la «planta del futuro»