Els pitiüsos, els alumnes que més repeteixen curs
Un article de l’Anuari de l’Educació 2025 analitza les taxes de repetició i promoció de curs de totes les illes i els diferents tipus d’ensenyament
«Cal assenyalar el baix percentatge en el cas dels privats no concertats. Per illes, Menorca disposa de les xifres més baixes de repetició. En el cas de Mallorca i Eivissa-Formentera, Mallorca té xifres superiors a primer i tercer d’ESO i Eivissa-Formentera a segon i quart d’ESO». És una de les conclusions de l’article ‘El sistema educatiu no universitari a les Illes Balears’, publicat a la darrera edició de l’Anuari de l’Educació 2025 de les Illes Balears, dirigit per Joan Amer i editat gràcies a un conveni de col·laboració entre la Fundació Guillem Cifre de Colonya, la Universitat de les Illes Balears i la conselleria d’Educació i Universitats. Un texte que signen Rut Garí Ruiz, Marga Vives Barceló, Belén Pascual Barrio i Joan Amer Fernàndez, aquest darrer, director de la publicació.
La publicació edita unes taules amb percentatges de repetició dels alumnes de Secundària dels darrers dos cursos en les que es veu que hi ha hagut alguns canvis. Si durant el curs 2023-2024 els alumnes de les Pitiusas eren els que més repetien curs a tots els nivells del cicle (a primer i segon compartit el primer lloc del pòdium amb Mallorca), el curs passat només eren els que registraven les taxes més elevades a segon i quart (a primer i tercer eren els mallorquins). No és l’únic canvi que s’ha vist entre els dos cursos. En general, l’any passat els pitiüsos varen repetir menys. Si durant el 2023-2024 els percentatges es movien entre el 6,8% de repetidor de primer de Secundària i el 8,9% de tercer, l’any passat aquestes xifres oscil·laven entre el 6% del primer curs del cicle i el 8,7% del segon. A més, les diferències entre Eivissa i Formentera i Mallorca s’han reduït. El curs 2023-2024, quan les Pitiusas tenien l’índex més elevat, el percentatge de repetició era un punt superior mentre que el curs passat aquest decalatge és menor: set dècimes en segon curs i sis en quart.
Ells repeteixen més que elles
«En la comparació dones-homes, els homes presenten percentatges de repetició més alts en els distints nivells i en els dos cursos acadèmics analitzats. En el desglossament per titularitat, els centres públics tenen major percentatge de repetició que els centres privats concertats i els centres privats no concertats», apunten els autors de l’article. De fet, la diferència els dos darrers cursos és aclaparadora, especialment amb els privats, on només a quart de Secundària es supera l’1% de repetidors (1,5%).
Una tendència, aquesta de la reducció del percentatge d’alumnes que no superen el curs, que va a la baixa en general a Balears, segons destaca l’article: «Tendència alineada amb els criteris i instruccions relatius a utilitzar cada pic menys l’estratègia de repetició de nivell. En aquest sentit, tots els nivells analitzats experimenten descensos importants en el període comparat entre el curs 2015-2016 i el curs 2024-2025». De fet, a les taules amb les dades s’aprecia com el curs 2015-2016 el percentatge de repetidors es movia entre el 7,9% dels alumnes de quart de l’ESO i l’11,9% dels de primer curs. Xifres molt més elevades que les registrades en el total de Balears durant el curs passat: entre el 6,8% dels del darrer curs i el 8% del segon.
«En la comparació entre l’Estat i les Illes Balears, en termes de repetició a ESO, s’observa que, en el curs 2023-2024, les xifres són més altes a Balears a tots els nivells manco a segon, on el percentatge és de 7,8 % a l’Estat i 6,7 % a les Illes Balears», indiquen els autors a l’article. Quart de Secundària és el curs on la diferència de repeticions entre Balears i el total de l’Estat és més alt: un punt i mig (6,4% al país i 7,9% a les illes).
Eivissa i Formentera són, també, les illes de Balears on menys alumnes acaben la Secundària: un 86,2% mentre que a Mallorca representen un 87,4% i a Menorca el 91,4%. Però comencem per Primària. Les Pitiusas son les illes on menys alumnes passen de primer a segon cicle de Primària (és a dir, de segon a tercer curs), un 97% (97,4% a Mallorca i 98,7% a Menorca) tot i que, més endavant, igualen aquest percentatge amb aquesta darrera illa i les tres tenen un 98,5% d’estudiants que passen a cinquè de Primària. En arribar a final d’etapa escolar, el 98,3% dels alumnes de les Pitiusas passaren de Primària a Secundària, el que els situa en el segon esglaó del pòdium, superats per Menorca, on la taxa de promoció és del 99,1%.
Els autors destaquen a l’article que «en conjunt els percentatges de promoció (...) són alts». «Per titularitat, els centres públics presenten percentatges inferiors en els distints nivells», continuen. A més, també mostren com l’evolució del percentatge dels alumnes que promocionen a Secundària a les illes (de 96,5% el curs 2015-2016 a 98,6% el 2022-2023) ha set més positiu que al total de l’Estat (de 97,7% a 98,4%).
«El percentatge de promoció de l’alumnat d’ESO va disminuint a mesura que augmenta el nivell que es cursa, i és el percentatge dels alumnes que promocionen al primer nivell 4,8 punts més alt que els que titulen a quart», expliquen abans d’afegir: «Per illes, també es donen diferències que situen Menorca en el percentatge de promoció més alt, amb un 91,4% de l’alumnat de quart que titula (87,4% a Mallorca i 86,2% a Eivissa-Formentera)». En el cas de les Pitiusas a Secundària el percentatge d’estudiants que passen de curs va canviant. El 93,4% passa de primer a segon (per davall de Menorca i per sobre de Mallorca), percentatge que cau en deu punts en segon curs, que només superen el 83,4% (la xifra més baixa de totes les illes. L’índex de promoció torna a pujar de tercer a quart fins a situar-se al 89,3% (un altre cop al mig de la taula), però cau fins al 86,2% al final de l’etapa educativa, el que converteix els centres de les Pitiusas en els que menys alumnes acaben la Secundària.
La situació es repeteix a Batxillerat ordinari, on les Pitiusas tenen el nivell més baix, juntament amb Mallorca, d’alumnes que no acaben aquesta etapa educativa: 84,6%, tres punts per baix de Menorca.
