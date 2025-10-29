Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Calendari: Temps de dones, dones en el temps

Pepa Astillero, una clown d’hospital

Pepa Astillero Fuentes, a la il·lustració del calendari. |

Pepa Astillero Fuentes, a la il·lustració del calendari. | / Ariadna Pérez

PEPA ASTILLERO FUENTES |

Època: 1965 |

País: Espanya (Badajoz) |

La seua passió pel clown la va portar a Eivissa on va fer un curs amb el professor Eric de Bont.

Pepa Astillero Fuentes, una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’ (editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES), té una relació amb Eivissa. I és que va ser alumna d’Eric de Bont, que té, ara per segona etapa, la seua escola de clown a l’illa.

Es va forma a l’Escola d’Art Dramàtic de Múrcia i va ser en aquell camí quan el clown se li va creuar a la seua vida. Va fer el curset amb De Bont i allà va ser quan va descobrir el clown d’hospital, del que es va enamorar. L’any 1998 va començar aquesta tasca a l’Hospital Virgen de la Arrixaca de Múrcia dins d’un projecte del que va arribar a ser directora artística. D’aquesta forma va néixer l’associació Pupuaclown, de la que va sorgir després una companyia de teatre i més tard el Centre Escènic Pupaclown, des d’on intenta atracar el teatre als més petits.

