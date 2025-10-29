El camí a Ítaca dels colors de l’ànima de Doralice Souza
La pintora eivissenca, exultant després de guanyar el Premi Rei en Jaume, explica la història de la sèrie a la què pertany ‘Somewhere over the rainbow’
Fa sis anys que Doralice Souza transita el camí a Ítaca. Fa sis anys que pinta seguint l’esperit del poema de Cavafis: divertint-se amb les sirenes, fascinant-se amb els lestrigons, gaudint de la lluita d’una tornada a una Ítaca que, en realitat, des que va emprendre el camí va deixar de ser. Igual que ella. Perquè quan una viatja i vol tornar a l’illa, quan torna tampoc és la mateixa persona que va marxar. Tot això, aquest ‘Camí a Ítaca’, l’ha tengut entretinguda i ocupada els darrers sis anys. Una feina que, enguany, sembla haver rebut una esperonada. Algunes de les obres de la llarga sèrie estan rebent ara guardons i mencions i reconeixement. El darrer, el Premi Rei en Jaume, que l’eivissenca trasplantada a Mallorca va recollir aquest passat cap de setmana a Calvià.
«Estic tan contenta... tan emocionada... estic disfrutant tant...», comenta al sendemà, sentint encara als dits el tacte del guardó: una escultura que reprodueix el casc del rei Jaume I el Conqueridor. Només cal veure les fotos d’aquella nit per saber que sí, que està contenta, emocionada, disfrutant... El premi li ha arribat per una de les obres, ‘Somewhere over the rainbow’, però la història comença molt abans d’aquests traços, de la mateixa manera que la tornada a Ítaca començava molt abans de la darrera singladura d’Ulises.
«Comença abans de mudar-me a Mallorca», comenta Souza, quan estava treballant sobre les migracions i quan encara no sabia que acabaria migrant ella mateixa a l’illa veïna. S’hi va mudar i investigant sobre les migracions va tornar al poema de Cavafis, que sempre li havia agradat. Sobretot per la seua manera d’afrontar l’Odisea demanant, als primers versos del popular poema, que el camí fos llarg i ple d’experiències o aventures. Aquesta cosa de gaudir del camí, no de la meta. «És una contradicció, perquè quan aconsegueixen arribar a Ítaca no ets la mateixa persona», destaca.
Aquesta sèrie de pinturas és «molt autobiogràfica» i està carregada d’aquesta «melancolia mediterrània» tant de tirar del fil i de «mirar endarrera» i viure aferrats a les llegendes, a les històries, de patir per l’estiu que s’acaba i per la manca de llum de les tardes... Aquest ‘Camí a Ítaca’ li servia per recordar-se a ella mateixa que quan travesses un pont, quan comences de zero, no tornes a casa, «has de fer ca teua» i això suposa «dies molt difícils» fins sentir-te integrada.
Això, assegura, ja ho ha aconseguit. Sent que ho té: «Em sent totalment acceptada i això que m’està passant és molt polit, m’han acollit molt bé, estic cent per cent integrada, però ha set passa a passa, un camí». Fent gala d’aquesta melancolia mediterrània de què parlava abans, Doralice Souza recorda la casa dels seus pares, a Sant Llorenç, on tenia l’estudi, on pintava. «Allò és ca meua, però Mallorca també és ca meua», reflexiona.
De les obres «grossíssimes» que li encantaven al petit format
Aquest camí, creuat per la maternitat, li ha portat canvis. Abans pintava grans formats, quadres de metre i mig o de quasi dos metres, «grossíssimes». En aquest procés vital de mudança i de maternar va haver d’abraçar la practicitat i traslladar la seua creativitat a formats més petits. El camí, a més, la va anar portant a un treball de camp més abstracte i poètic. «Al final són paisatges abstractes, paisatges de l’ànima, territoris atravessats pel pous, ponts, cims, fites aconseguides...», comenta. L’eivissenca està contenta no només pel premi sinó perquè una de les properes parades del seu camí a Ítaca és una mostra, per la primera de l’any vinent, on tornarà a pintar en gros. Com a ella li agrada.
Durant aquests anys ha estat participant a algunes exposicions col·lectives, fent algun projecte i, sobretot, atenent encàrrecs que, per sort,c omenta, no li han mancat. Aquesta futura exposició que arribarà en primavera seguirà amb el títol ‘Camí a Ítaca’. «No li vull canviar el nom», comenta l’artista, profundament arrelada a aquest concepte: «És la història de la humanitat, d’una migració aspiracional que busca un millor lloc, una millor situació laboral, emocional, geogràfica... Tothom té uns objectius que complir».
Aquesta decisió de seguir el fil del camí a Ítaca amb la seua obra té molt a veure amb tot el que ha investigat, llegit i buscat per a aquest projecte, fruit de la seua «curiositat insaciable». I empra la paraula fil amb tota la intenció. Així com anava llegint i investigant anava trobant caps que li obrien portes per seguir avançant. «La curiositat és una fam que no se t’acaba mai, reflexiona l’artista que, després d’una parada, en el darrer any ha reviscolat de portes enfora. Ha començat a presentar-se a concursos de pintura i s’ha fet un grupet d’artistes a Mallorca amb què gaudeix de la vida cultural i la creativitat. «Som una colla tipus ‘Friends’», comenta, rient. Més enllà del Premi Rei en Jaume, que és tota una esperonada —«no són els 1.500 euros del premi, sinó el que suposa en la teua carrera, en el teu caxè», explica— ha guanyat i quedat finalista en altres concursos.
Però Ítaca no és l’únic punt important d’aquest camí. Tangencialment hi apareix, també, Oz. Molt present, com a metàfora al quadre amb què Souza va guanyar el Premi Rei en Jaume: ‘Somewhere over the rainbow’. Una obra on, tot i el títol, no hi ha cap arc de Sant Martí. «Però sí la promesa d’aquest arc», destaca l’artista. A la peça hi ha ponts, muntanyes. «Vols veure l’arc, però encara que no el vegis saps que hi és, com quan tractes d’albirar un objectiu. No el veus, però saps que hi és i que arribarà», continua Souza, que per a aquest no-arc de Sant Martí va emprar dos colors que li recorden a Eivissa, al camp de l’illa, els colors de la seua infantesa. L’almagre, aquest vermell terrós present a la terra i a algunes cases. I el blau omnipresent del mar: «Sense la mar els illencs no som persones». Que aquest quadre era especial ho demostra que, curiosament, és l’únic dels que ha pintat darrerament del que té gravat tot el procés, «el making off» d’aquest quadre pintat amb «els colors de l’ànima».
Suscríbete para seguir leyendo
- Antiguos alumnos del Instituto Santa Maria celebran un emotivo reencuentro en Ibiza
- El choque frontal de dos vehículos colapsa la carretera de Santa Eulària
- El coche arrastrado por la riada en Santa Eulària: 'Que nadie te diga dónde puedes aparcar
- Los bomberos apagan un incendio en una terraza en Ibiza
- A la venta una casa en la Cala Sant Vicent por 270.000 euros
- A partir de esta fecha podrás volver a aparcar en el puerto de Ibiza
- Saltan un muro y se cuelan en el 'after party' de Michael Bibi en una villa de Ibiza
- Los secretos del robo a Iker Casillas: La asistenta, su marido y una "mala relación" con Sara Carbonero