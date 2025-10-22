Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Romina R. Medina, caporal de l’escena

Calendari: Temps de dones, dones en el temps (teatre)

Romina R. Medina, a la il·lustració del calendari. | Ariana Pérez

Redacción Ibiza

Eivissa

Actriu, autora, docent, directora escènica... Tot això és Romina R. Medina, una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES, dedicat enguany al món del teatre. La feina de Medina es centra en creuar el llenguatge audiovisual amb el teatre contemporani, enfocant-lo sempre en temàtiques socials i relacionades amb la igualtat.

Llicenciada en Direcció Escènica i Dramatúrgia i en Art Dramàtic, exerceix com a docent a l’Escola d’Actors de Canàries. Es va iniciar a aquest món com a meritòria en la direcció d’escena amb Mario Gas amb el musical ‘Sweeney Todd’ i la seua darrera producció és ‘Donde no habita el olvido’, amb la que va guanyar alguns premis. Ha dirigit sarsuela, musicals, obres de teatre i nombroses creacions pròpies.

ROMINA R. MEDINA

Época: Actualitat

País: Espanya

Des de l’any passat dirigeix la Compañía Juvenil Teatro Mínimo de l’Ajuntament de Las Palmas.

