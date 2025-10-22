Suplemento Mola
Romina R. Medina, caporal de l’escena
Calendari: Temps de dones, dones en el temps (teatre)
Actriu, autora, docent, directora escènica... Tot això és Romina R. Medina, una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES, dedicat enguany al món del teatre. La feina de Medina es centra en creuar el llenguatge audiovisual amb el teatre contemporani, enfocant-lo sempre en temàtiques socials i relacionades amb la igualtat.
Llicenciada en Direcció Escènica i Dramatúrgia i en Art Dramàtic, exerceix com a docent a l’Escola d’Actors de Canàries. Es va iniciar a aquest món com a meritòria en la direcció d’escena amb Mario Gas amb el musical ‘Sweeney Todd’ i la seua darrera producció és ‘Donde no habita el olvido’, amb la que va guanyar alguns premis. Ha dirigit sarsuela, musicals, obres de teatre i nombroses creacions pròpies.
ROMINA R. MEDINA
Época: Actualitat
País: Espanya
Des de l’any passat dirigeix la Compañía Juvenil Teatro Mínimo de l’Ajuntament de Las Palmas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Armin Heinemann: «Solo se puede alcanzar la felicidad si uno está en paz con el dolor y el sufrimiento»
- Oportunidad: piso de más de 100 metros cuadrados en Ibiza
- Alarma por la convocatoria de un botellón en Ibiza para niños desde 11 años
- UD Ibiza, se acabó el culebrón: Paco Jémez sale, Miguel Álvarez entra
- Un intento de violación, un macabro hallazgo, ahogados y un drogado liándola en un balcón: verano de 2025 en una playa de Ibiza
- Los bomberos de Ibiza alucinan con su último trabajo: 'Un rescate diferente
- Confirmada la condena a Endesa por una explosión en Ibiza hace 15 años
- La continuidad de Paco Jémez en la UD Ibiza, en el aire