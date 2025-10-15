Xesús Ballesteros, escriptor: «Vaig escriure la novel·la durant una depressió»
L’eivissenc acaba de publicar la seua primera novel·la, ‘Testament en Do menor, opus 111’, guanyadora del premi Eloy Sanz Fresno de l’Ajuntament d’Esporles
«Vaig començar aquest llibre just després de la covid. Havia deixat de treballar com a formador, tornava a l’escola i vaig tenir una depressió. Durant mig any gairebé no em podia ni aixecar del llit», contesta Xesús Ballesteros quan se li pregunta per l’origen de ‘Testament en Do Menor, opus 111’, la seua primera novel·la. L’acaba de presentar a Eivissa, fa només uns dies, i en breu farà la presentació oficial a Mallorca. A Esporles, on va guantar el premi Eloy Sanz Fresno per aquest llibre. Durant aquella època tan complicada, escrivia per a ell. Però quan tot va passar, quan ja es trobava «més o menys bé», va ser quan va decidir transformar aquell diari en novel·la.
Aquesta transformació no va implicar molts canvis, confessa. Ja quan escrivia, ho feia com si aquell protagonista de la novel·la no fos ell. Escriure aquell diari, afirma, l’ajudava. Li servia per seguir endavant. La història té molta música, un rerefons absolutament musical. El protagonista és un músic eivissenc i, igual que va escrivint el diari, hi ha també variacions musicals. Qui el llegeixi i sigui d'Eivissa hi trobarà a les pàgines alguns noms coneguts dels ambients musicals de l’illa. Com Miguel de San Miguel, el director del Cor Ciutat d'Eivissa; el compositor Adolfo Villalonga o l’enyorat professor Raymond Andrés. Els paisatges també seran molt reconeixibles per als que coneixen l’illa: Sant Carles, Cala Boix, el barri de la Marina…
El títol del llibre també té un sentit. I és que es manté o es copia l’estructura de la peça de Beethoven que li dona el títol. «És una obra en dos moviments i cada dia és una variació», afirma, com a explicació.
Decidir-se a publicar aquell diari que havia anat escrivint durant la seua depressió no va ser difícil. Tampoc ho ha estat rellegir tot allò, ara que ja estava de bé, de cara a publicar-lo: «Quan rellegia les galerades recordava coses, moments, però no em feia mal. No he escrit el llibre des de la pena o el dolor, sinó desde la resiliència i del fet de sortir endavant». De fet, així com avançava en el procés de publicació recordava els moments en què es refeia.
«No sóc jo»
«No sóc jo», insisteix Ballesteros. Així que no hi ha espai per a la vergonya o el pudor. “No és un llibre que parli de mi, no és una autobiografia, simplement és una novel·la emmarcada en aquells moments que jo estava passant i que escrivia per ajudar-me a entendre’m”, comenta.
El procés de publicació va ser molt fàcil, afirma. En haver guanyat el premi convocat per l’Ajuntament d’Esporles, no va haver de fer la salpassa per editorials i editors esperant que algú realment el llegís el manuscrit, li agradàs i es decidís a apostar per aquesta història en què música i salut mental conviuen.
«Això va ser molt fàcil. Un amic em va enviar les bases del concurs d’Esporles, que es convocava per primera vegada, per si tenia alguna cosa que hi encaixàs», recorda. En aquell moment va pensar en aquell diari escrit després de la pandèmia i va pensar en aquesta novel·la, la primera que escrivia, i va decidir enviar-la. Sense gaires esperances de guanyar, confessa Ballesteros. «Va ser molt satisfactori», comenta referint-se no només al fet d’haver guanyat sinó també a la relació amb el seu editor. «Ha set molt positiva i a l’editorial han set molt amables», comenta. De fet, ha set un regal. I és que la seua intenció era publicar-la, com pogués, en el format que fos. Tenir-la en paper i tan aviat és el millor que podia imaginar.
‘Testament en Do Menor, opus 111’ explica la història d’un compositor d'Eivissa que està ingressat a un hospital per un problema de salut mental. Està refent-se d’una malaltia originada per la mort de la seua dona. Aquest home està intentant reconstruir-se, dedicant tot el seu temps a recuperar-se de la depressió i del dol i escriu aquest diari. A la història hi ha també metges i una filla, comenta l’autor, que no vol desxifrar gaire més de com avança el diari i com acaba el llibre, que, per desgràcia, és complicat de trobar. Es podia comprar a Amazon —«em genera sentiments contradictoris, això, m’agraden les llibreries»— i a algunes llibreries online, però ja està exhaurit. Als establiments de l’illa desconeix si hi ha arribat. «Es va fer una tirada petita», comenta sobre la publicació, part del premi de novel·la breu d’Esporles.
Escriure una novel·la no ha estat difícil per a ell. No en aquest cas, en què tenia una estructura de diari i ja la tenia escrita. Sí ha notat diferències respecte als relats o a les obres de teatre que habitualment escriu, en quant a narrativa. Els relats són més curts i ha de mantenir l’atenció del lector en tot moment, resoldre ràpid, mentre que la novel·la dóna més espai i més temps per jugar, reflexiona Ballesteros, que en aquests moments està escrivint una paròdia per al grup de teatre des Clot inspirada en una obra d’Agatha Christie. Se li està complicant perquè hi intervenen 18 personatges a un interrogatori. «És una bogeria», afirma, rient l’autor, que també està escrivint una peça per a la seua pròpia companyia. Tot això mentre segueix impartint classes a una escola i, durant la tarda, a la Universitat de les Illes Balears (UIB). «Intent aprofitar el temps al màxim», respon quan se li pregunta com s’ho fa per poder abastar-ho tot. A més, destaca que no parteix «de zero» a l’hora d’escriure, ja que molts cops té escrits avançats o al calaix. Ara, a més, està fent una peça sobre la didàctica de les matemàtiques una cosa que, aparentment «no té cap bellesa», però que, assegura, no és ben bé així quan es descobreix la part emocional. I mentres, espera que arribi el moment de presentar ‘Testament en Do Menor, opus 111’ a Esporles, un lloc que l’ha sorprés per la gran activitat cultural que té: «Un poble petit amb una vida cultural tan potent. Xoca molt».
Suscríbete para seguir leyendo
- SIGUE EN DIRECTO | Alerta naranja por lluvias intensas en Ibiza y Formentera
- La alerta naranja se adelanta a las 14 horas en Ibiza y Formentera
- Ibiza sufre el tercer día de tormenta antes de otra semana complicada
- Ibiza se protege ante nuevas inundaciones: obras en el torrente de sa Llavanera
- Educación pide a los padres que recojan a sus hijos de los colegios de Ibiza y Formentera antes de las 12 horas por la alerta naranja
- Ni la dana ni las advertencias institucionales aguan los cierres en las discotecas de Ibiza
- Piden ayudar a los gatos callejeros durante la dana 'Alice'
- Las cinco obras urgentes de Ibiza para protegerse ante futuras inundaciones