Beatriz Cabur, dramaturga i directora d’escena

BEATRIZ CABUR | Época: 1974 | País: Espanya (Madrid) | Experta en teatre digital i artivisme, matèries de les que ha fet classes a llocs com la universitat de Harvard.

Beatriz Cabur, a la il·lustració del calendari. | Ariana Pérez

Fundadora i primera presidenta de la branca espanyola de The League of Professional Theatre Women. Aquesta és Beatriz Cabur, una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES. Directora d’escena, dramaturga, innovadora teatral, traductora, assagista i divulgadora. Cabur és multofacètica. Es va llicenciar en direcció d’escena y dramatúrgia a la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid i més tard va fer un màster en comunicació audiovisual i publicitat a la Complutense de Madrid.

Ha estrenat les seues obres a Espanya, Mèxic, Itàlia, Àustria, Anglaterra, Escòcia i Estats Units. Aquestes parlen sobre la violència de gènere, el dret a decidir i la violència obstètrica, entre altres. Feminista, es preocupa per la visibilitat de les dones al món de la cultura i l’art.

