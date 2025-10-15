Calendari: Temps de dones, dones en el temps (teatre)
Beatriz Cabur, dramaturga i directora d’escena
BEATRIZ CABUR | Época: 1974 | País: Espanya (Madrid) | Experta en teatre digital i artivisme, matèries de les que ha fet classes a llocs com la universitat de Harvard.
Fundadora i primera presidenta de la branca espanyola de The League of Professional Theatre Women. Aquesta és Beatriz Cabur, una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES. Directora d’escena, dramaturga, innovadora teatral, traductora, assagista i divulgadora. Cabur és multofacètica. Es va llicenciar en direcció d’escena y dramatúrgia a la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid i més tard va fer un màster en comunicació audiovisual i publicitat a la Complutense de Madrid.
Ha estrenat les seues obres a Espanya, Mèxic, Itàlia, Àustria, Anglaterra, Escòcia i Estats Units. Aquestes parlen sobre la violència de gènere, el dret a decidir i la violència obstètrica, entre altres. Feminista, es preocupa per la visibilitat de les dones al món de la cultura i l’art.
Suscríbete para seguir leyendo
- SIGUE EN DIRECTO | Alerta naranja por lluvias intensas en Ibiza y Formentera
- La alerta naranja se adelanta a las 14 horas en Ibiza y Formentera
- Ibiza sufre el tercer día de tormenta antes de otra semana complicada
- Ibiza se protege ante nuevas inundaciones: obras en el torrente de sa Llavanera
- Educación pide a los padres que recojan a sus hijos de los colegios de Ibiza y Formentera antes de las 12 horas por la alerta naranja
- Ni la dana ni las advertencias institucionales aguan los cierres en las discotecas de Ibiza
- Piden ayudar a los gatos callejeros durante la dana 'Alice'
- Las cinco obras urgentes de Ibiza para protegerse ante futuras inundaciones